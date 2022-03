Jean-Marc Couture accueilli à bras ouverts par La Chicane

Jean-Marc Couture qui entreprend une nouvelle aventure musicale avec La Chicane confie que sa rencontre avec Boom Desjardins et ses acolytes a été magique. L’auteur-compositeur-interprète acadien qui est devenu officiellement le guitariste de la formation québécoise flotte sur un nuage.

«On a eu notre première répétition officielle avec le groupe la veille de Star Académie. Pour vrai, ç’a tellement cliqué. C’est comme si on avait tout le temps joué ensemble. Je me suis senti vraiment accueilli à bras ouverts. […] Il y a vraiment une belle chimie. Je trouve que c’est des passionnés. Ça paraît qu’ils ont encore la flamme. Ils sont là de cœur, puis ça, c’est venu me chercher tout de suite», a exprimé Jean-Marc Couture au cours d’un entretien téléphonique depuis Montréal où il est en répétition avec le groupe.

La Chicane parcourt les scènes du pays avec sa musique depuis 25 ans. La formation québécoise compte plusieurs succès. Qui aurait pu imaginer que 10 ans après avoir triomphé à Star Académie, l’auteur-compositeur-interprète de Val-d’Amours se retrouverait à nouveau sur ce plateau comme guitariste de La Chicane. Un vrai scénario de film lui a d’ailleurs fait remarquer le bassiste Éric Maheu.

«Je ne m’attendais vraiment pas à ça. Quand Boom m’a appelé la première fois, je lui ai demandé s’il avait le bon numéro», a raconté le guitariste qui a reçu l’appel il y a un peu plus de trois semaines.

Il remplace ainsi Dany Bédar qui a annoncé son départ définitif de la formation. Jean-Marc Couture admet que ce sont de grands souliers à chausser. En recevant cette offre, le guitariste-chanteur a ressenti une forme de vertige. C’est la première fois qu’on l’appelle pour être guitariste d’un groupe. Même s’il savait qu’il allait accepter l’invitation, il a pris quelques jours pour y réfléchir. Il estime que la formation correspond tout à fait à son style musical naviguant à travers le folk, le country, teinté de blues, de rock avec des chansons qui touchent au cœur.

«Pour vrai, je tripe ben raide sur leurs chansons. Ce sont des classiques que j’ai joués dans les bars, autour des feux de camp. Pour moi, c’était clair que je disais oui, mais ça ne me donnait pas grand temps pour répéter les chansons.»

Il a eu à peine trois semaines pour apprendre les chansons du groupe en vue du Variété de Star Académie où il a offert sa première prestation comme guitariste de La Chicane. Leur premier spectacle a lieu dans les Laurentides au nord de Montréal, le 12 mars. Il a dû apprendre entre 25 et 30 chansons, dont les pièces du nouvel album qui sera lancé le 19 mai. Il s’est donc enfermé pendant deux semaines dans son cabanon pour répéter.

«Ça faisait longtemps que je n’avais pas pratiqué la guitare aussi longtemps, je me suis même fait des ampoules sur les doigts. Je voulais vraiment être prêt en arrivant pour rencontrer le band la première fois.»

«C’est tellement des classiques que tu ne peux pas changer les solos. J’avais quand même beaucoup de travail pour tout apprendre. […] Je voulais vraiment reproduire le plus fidèlement possible les pièces comme si le band n’avait pas changé.»

Un heureux retour à la musique

Pour Jean-Marc Couture, la musique reprend de belle façon après deux années d’incertitude.

«J’essaie de ne pas me laisser atteindre par ce qui peut arriver des fois, mais là on peut dire que c’est magique tout ce qui se passe. La musique repart, ça fait du bien, d’avoir un show comme ça, c’est capoté. Il y a au moins trois ans de tournée.»

Celui qui a vécu plusieurs rebonds au cours des deux dernières années convient que sa vie est loin d’être ennuyante, même s’il a dû réorienter un peu sa carrière en raison de la pandémie. Il a quitté Montréal pour revenir vivre dans sa région natale et se retrouver au microphone de la radio Sommet FM au Restigouche. Même s’il sera en tournée avec La Chicane, il n’a pas l’intention de quitter pour autant la radio.

«Je vais être amené souvent à aller à Montréal, mais aussitôt que j’ai du temps libre, je retourne dans le bois par chez nous. Ça me permet de me ressourcer, puis je vais faire de la radio. J’adore ça. Je n’aurais jamais pensé faire de la radio à un moment donné, mais pour vrai, ça aussi c’est une belle surprise.»

La Chicane a l’intention de lui laisser beaucoup de place pour ne pas nuire à ses projets solos. «Boom m’a dit si tu as de nouvelles tounes à sortir, on va te laisser tout le temps un moment dans le show chaque soir. Des fois on va peut-être faire des duos, on va essayer des choses, on va s’amuser.»

La formation qui lancera son nouvel album au mois de mai vient de dévoiler un premier extrait Quand ça va ben aux accents folk-country. Il s’agit de la pièce-titre du disque.