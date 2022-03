Le 37e Salon du livre d’Edmundston retourne en terrain connu

Après avoir été perturbé au cours des deux dernières années, le Salon du livre d’Edmundston reviendra avec une formule plus familière cette année.

Avec le retrait, le 14 mars, des restrictions sanitaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick, l’événement misera beaucoup plus sur les activités en présentiel, après en avoir été privé lors de ses deux dernières éditions.

Après avoir été l’un des premiers événements à être annulés, en 2020, en raison de la COVID-19, la directrice générale du Salon du livre d’Edmundston, Annie Lamoureux, s’est réjouie que celui-ci soit l’un des premiers à effectuer un retour dans un contexte plus normal.

«On a été, à deux semaines d’avis, les premiers à devoir annuler notre événement et deux ans après, on sera l’un des premiers événements majeurs de la région à pouvoir se tenir avec presque pas de mesures. C’est certain que nous sommes très contents.»

Plus de 90 auteurs seront d’ailleurs présents lors de l’événement qui se tiendra à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany du 31 mars au 3 avril prochain.

Selon Mme Lamoureux, les organisateurs du Salon ont pris le pari, lors d’une première annonce, en novembre dernier, que l’événement aurait lieu comme c’était le cas avant la pandémie.

Ils avaient tout de même prévu un modèle hybride composé d’activités en présentiel et en mode virtuel.

Cependant, après l’annonce du gouvernement du Nouveau-Brunswick, le 24 février, le volet virtuel prendra certes moins de place que prévu, reconnaît Mme Lamoureux.

L’une des activités qui aura lieu en personne plutôt qu’en ligne sera la tournée des écoles du District scolaire francophone du Nord-Ouest.

Plus de 100 ateliers scolaires seront offerts par plus de 30 auteurs dans toutes les écoles du DSFNO les 31 mars et 1er avril.

«On n’était pas sûr de pouvoir faire tout ça en raison des mesures sanitaires, mais on avait tout de même planifié nos ateliers scolaires en se disant qu’au pire, ce serait en virtuel comme l’année passée», a indiqué Mme Lamoureux.

«C’est quelque chose qui est très apprécié. Toutes les classes et toutes les écoles reçoivent des visites.»

Il y aura aussi une vingtaine d’animations offertes aux familles pendant le Salon. On retrouvera notamment La bande dessinée et ses secrets avec Tristan Demers, Fais-moi un dessin de Dominique Pelletier, La magie de la chimie avec Yannick Bergeron et Féeli Tout.

Dans le volet virtuel, seules les entrevues réalisées avec des auteurs en Facebook Live et une activité Heure du conte sont au menu.

«Il y aura peut-être une table ronde avec nos invités d’honneurs qui sera préenregistrée, mais ça reste à déterminer. Je crois que les gens vont tellement s’être ennuyés de participer à des activités qu’ils vont venir nous voir en personne.»

Même si elle s’est dite enthousiaste à l’idée d’accueillir de nouveau les gens lors d’un salon du livre, Annie Lamoureux a précisé que les organisateurs ne s’étaient pas nécessairement fixé d’objectifs en matière d’achalandage.

«Normalement, on a une bonne participation, alors on s’attend que les gens soient au rendez-vous et qu’ils en profitent pour venir nous voir.»

Notons que l’auteure Francine Ruel agira à titre de présidente d’honneur. Gabriel Robichaud sera invité à l’honneur du jeudi, Ghislain Taschereau, invité à l’honneur du vendredi, Georgette Leblanc, invitée à l’honneur du samedi et Cindy Roy, invitée à l’honneur du dimanche.

Au nombre des activités qui feront partie de la programmation du Salon du livre d’Edmundston, il y aura la Soirée de filles, la Soirée littéraire et le Déjeuner littéraire.

Divers ateliers, activités d’animation, causeries et conférences auront également lieu.

L’horaire complet de la programmation sera disponible sur le site web du Salon du livre au www.salon-livre.net dès le 21 mars prochain.