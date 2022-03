Les Bluecharms dénoncent l’exode rural dans une chanson

Après un premier mini-album Finance moé, paru en 2017, les Bluecharms reviennent en force avec une nouvelle chanson Le Nord se vide, une pièce énergique et engagée sur l’exode rural.

Le quatuor entièrement féminin regroupe les sœurs Maggie et Isabelle Savoie, ainsi que leurs amies Marie-Christine Arpin et Louise Poirier. Les musiciennes de la région de Kedgwick et Saint-Martin de Restigouche qui proposent des compositions originales viennent de lancer une nouvelle pièce fort intéressante.

Chanson coup-de-poing, fusionnant les accents folk, blues électrique, un peu gipsy, Le Nord se vide dénonce le manque de service et l’absence de considération des gouvernements à l’égard des régions rurales. «Quand le Nord se vide, on dirait que tout le monde s’en câlisse, pis ça coupe partout, ça coupe, font exprès pour qu’on décrisse…»

Marie-Christine explique que l’idée de cette chanson est venue un peu avant la pandémie au moment où le service d’obstétrique de l’Hôpital régional de Campbellton a été interrompu. Pour les familles de Kedgwick et Saint-Quentin, cela voulait dire qu’elles devaient se rendre à Bathurst ou Edmundston pour avoir accès à un tel service.

«Il y a deux membres du groupe qui sont des mamans et elles venaient de passer par là. Ça devenait complexe et quand même frustrant pour les gens de la région. Comment vous voulez que de jeunes familles viennent s’installer dans la région s’il n’y a aucun service?», soulève Marie-Christine Arpin

La chanson met en relief aussi l’exode des ressources naturelles. «On est juste là pour exploiter les ressources pis après ça les gens qui restent là n’ont pas toujours nécessairement les services dont ils ont besoin. C’est la même chose pour tous les petits milieux, on dirait que ça ferait leur affaire (les gouvernements) si on n’était pas là. Des fois, on a l’impression qu’ils nous trouvent plus comme un fardeau qu’autre chose.»

Les quatre femmes qui ont fait le choix de rester dans leur région conviennent que cela amène aussi son lot de sacrifices.

«Si tu veux que tes enfants fassent des sports ou suivent des cours de musique, ce n’est pas ici que ça va arriver. Nous avons décidé de rester ici parce qu’on aime le bois et être proches de nos familles, mais ce n’est pas la vie rêvée de tout le monde», note Marie-Christine Arpin.

Maggie Savoie qui a décidé de poursuivre sa carrière musicale tout en restant à Kedgwick, même si elle convient que la scène culturelle n’est pas immensément développée, elle est contente de pouvoir vivre de sa musique en demeurant dans sa région natale.

«Pour moi, c’est mes racines. Je ne me voyais pas rester ailleurs. J’ai beau avoir voyagé, mais y a pas une place qui me parle comme mon chez nous. Il faut aimer la tranquillité et les grands espaces.»

Pour le plaisir de la musique

Cette formation est née avant tout pour le plaisir de la musique et des mots. Ayant toutes des emplois autres que la musique sauf Maggie Savoie qui mène aussi une carrière d’auteure-compositrice-interprète solo, elles ont créé les Bluecharms il y a environ une dizaine d’années.

«On se rencontre une fois ou deux par semaine pour jouer de la musique et sortir du quotidien. C’est vraiment le fun et ça continue d’être dans cet esprit. Ça me rappelle pourquoi je fais de la musique», a confié l’auteure de Voyageur et Appalaches.

Au cours des prochains mois, elles lanceront quelques nouvelles chansons, toujours dans ces sonorités plus électriques et intenses, mais peut-être avec des paroles un peu moins engagées et plus humoristiques, avance Marie-Christine Arpin.

En dix ans, leur son a évolué passant du bluegrass vers un univers sonore plus électrique, blues et rock. En étant un groupe de femmes, leur complicité leur permet d’oser de nouvelles choses, estiment-elles.

«J’ai un peu peur de dire ça, mais je vais le dire pareil. On dirait que les gars ont beaucoup plus de confiance que les filles sur une scène ou dans un jam puis on dirait qu’en se retrouvant dans une gang de filles, on se donne le droit de plus se laisser aller», confie Maggie Savoie.

Le collectif qui s’est produit au Festival de musique alternative Phoque Off, à Québec, à la fin février, espère donner davantage de concerts, surtout après avoir vécu deux années plutôt tranquilles côté spectacle. «Ça peut devenir plus sérieux, mais en restant le fun», lance Maggie Savoie.

La chanson Le Nord se vide a été enregistrée par Pat Dugas au studio de Maggie Savoie à Kedgwick.