Marie-Mai, sous un nouvel éclairage

Deux ans après avoir interrompu sa tournée Elle et moi simplement, Marie-Mai est heureuse de pouvoir enfin mettre le cap sur le Nouveau-Brunswick pour offrir son tour de chant qui laisse toute la place aux paroles, à l’interprétation, aux mélodies et à la voix. Celle qui célébrera ses 20 ans de carrière en 2023 prépare aussi un nouvel album.

Il y a deux ans presque jour pour jour, Marie-Mai devait prendre la route vers le Nouveau-Brunswick pour offrir son concert, mais la pandémie en a décidé autrement.

«Vous avez été les premiers shows que nous avons annulés officiellement à cause de la pandémie, donc je peux tu dire à quel point j’ai hâte de boucler cette boucle-là puis finalement de venir le présenter chez vous parce qu’on est tellement fier, on l’aime ce spectacle-là, il est bon, il est différent de ce que j’ai fait avant», a exprimé en entrevue la reine de la pop québécoise.

Ce spectacle qui a vu le jour à la suite de la sortie de son album Elle et moi en 2018 permet de revisiter son répertoire dans une formule acoustique, plus épurée, sans pour autant laisser tomber l’intensité.

«Oui le spectacle est intime, mais je suis quelqu’un de théâtral, je suis quelqu’un qui aime ça quand les choses sont intenses. J’aime conter mon histoire différemment, donc le show ça lève, c’est vraiment une belle énergie. On a des éclairages absolument magnifiques, donc c‘est un show qui est somme toute intense, malgré le fait que les arrangements soient différents.»

Entourée d’un pianiste, d’un percussionniste et d’un guitariste, la chanteuse part à la redécouverte de ses chansons et elle revisite même des pièces qu’elle n’avait jamais interprétées dans ses tournées précédentes.

«Je n’enlève rien (à mes tournées précédentes) parce que ce sont des tournées qui sont exceptionnelles, mais je cours d’un bord à l’autre de la scène, je suis toujours à bout de souffle, il faut que je performe à 350% puis je me brûle à performer, alors que dans ce spectacle-ci, je peux prendre un banc pour chanter une chanson, chanter mon histoire, chanter des choses que j’ai vécues puis essayer de les partager avec le public. Pour moi, je l’appelle un spectacle sans filet. Je n’ai rien pour me rattraper, c’est vraiment moi qui est au centre de la scène, de mon histoire. Vocalement, je me pousse comme je ne me suis jamais poussé en spectacle.»

La vulnérabilité

Celle qui n’a jamais été trop portée sur les ballades se rend compte aujourd’hui que la beauté se trouve parfois aussi dans la vulnérabilité et l’honnêteté. Si les chansons d’Elle et moi ont été écrites à un moment de transition dans sa vie où elle vivait des ruptures tant sur le plan professionnel que personnel, elle estime qu’elles sont encore actuelles parce qu’elle témoigne d’un moment important dans son cheminement. Le contenu de cet album lui restera toujours extrêmement cher même si elle n’est plus dans cet état d’esprit.

«C’est ça la beauté de la musique. On écrit, on crée des photos dans le temps, puis tu te retrouves quatre ans plus tard et t’as autre chose à raconter. C’est l’évolution de qui je suis en tant qu’être humain à travers chacun de mes albums.»

Elle prépare d’ailleurs un nouvel album. Ce prochain opus qu’elle espère sortir en 2023 pourrait bien avoir comme fil conducteur une perspective sur ses 20 ans de carrière musicale, ses expériences et son vécu.

«J’ai souvent attendu quatre ans avant de présenter un autre album parce qu’on a besoin de vivre sa vie, d’apprendre, d’avoir des expériences pour avoir quelque chose à raconter. Je suis hyper inspirée en ce moment. Le prochain album va être très différent du dernier, mais c’est la beauté d’être une auteure compositrice, c’est qu’on écrit son histoire à chaque album.»

Sortir de sa zone de confort

Pendant ces deux années de pause forcée de spectacle, Marie-Mai est devenue l’animatrice de la téléréalité Big Brother célébrités sur la chaîne Noovo.

«J’ai eu envie d’ajouter des cordes à mon arc, de sortir de ma zone de confort et de plonger dans un projet qui est différent pour moi puis je suis tellement contente de l’avoir fait», a raconté celle qui rappelons-le connaît bien l’univers des téléréalités, ayant fait ses débuts en musique à Star Académie.

Si le succès de l’émission, qui en est à sa deuxième saison, lui permet de savourer son nouveau rôle d’animatrice, la chanteuse n’a jamais eu autant envie de remonter sur scène.

«Ça me manque la scène, ça m’a manqué […] de voir les étoiles briller dans leurs yeux du public et juste chanter mon histoire. Je me considère super chanceuse de pouvoir faire ce métier-là. Peu importe ce que je décide de faire, je sais que je reviendrai toujours vers la musique parce que c’est mon premier amour et c’est ce qui me représente le mieux», a ajouté la chanteuse qui affirme ne rien tenir pour acquis.

Ses concerts ont lieu pendant les pauses du tournage de la téléréalité. Marie-Mai sera en spectacle au Carrefour de la mer à Caraquet le 11 mars et au Théâtre Capitol à Moncton le 12 mars.