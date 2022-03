Le Festival country tant attendu prendra place cet été à Rogersville

Après deux ans d’attente, le Festival country de Rogersville aura lieu les 24 et 25 juin.

Selon l’un des organisateurs, Norman Roy, la programmation est exactement la même que celle de 2020. Tous les artistes qui étaient à l’affiche il y a deux ans sont restés fidèles au prochain rendez-vous country.

En tête d’affiche, on retrouve Ben et Noël Haggard. Ce sont les fils du légendaire chanteur country, Merle Haggard, qui est décédé en 2016. Ils ont accompagné leur père sur scène pendant plusieurs années. Dans le cas de Noël Haggard, il a joint son père toute sa vie dans ses tournées. «Ben lui, c’est dans les derniers huit ans. Ben est plus jeune, c’est un gars d’une trentaine d’années», explique Norman Roy. Les deux artistes américains ont confirmé leur présence à Rogersville.

Le Festival country de Rogersville existe sous ce nom depuis 2015. Les frères Norman et Gilles Roy ont pris la relève du festival bluegrass de l’époque et en ont fait un événement country. Les organisateurs ont depuis ce temps trouvé un nouveau site pour les festivités. Il est situé au 825, chemin St-Pierre à Rogersville. L’endroit est à quelques kilomètres du village.

Norman Roy est lui-même musicien. Il joue de la guitare et aux percussions. C’est tout le contraire pour son frère Gilles qui n’est pas du tout musicien, mais les deux font la paire. «Gilles et moi on a une compagnie de construction. On est en affaires, ça fait 22 ans. C’est juste une autre compagnie qu’on a pour les festivals. On est bons pour organiser des choses», dit Norman.

Après deux ans d’attente, ils ont hâte de tenir l’événement, «et le monde aussi», ajoute-t-il.

Parmi les autres artistes qui seront sur scène durant la fin de semaine, on compte Naomi Bristow, Brian Mallery, Jacques Comeau, Hillbilly Deluxe, Sharon St-Coeur, Pamela Rooney, Flo Durelle, Daniel Goguen, Raglan Road, Shirley Albert, The Mainlanders et Crossover.

Selon Norman Roy, lui et son équipe ont l’infrastructure nécessaire pour accueillir les quelques milliers de spectateurs attendus sur le site. «On a 1500 sites de camping. Ce n’est pas cher dit-il, et c’est familial.» Ils ont un abri qui permet d’asseoir 1200 personnes.

«Il n’y a pas beaucoup de sites de même au Nouveau-Brunswick qui sont des sites permanents pour accommoder autant de monde. C’est un site vraiment unique. Le terrain est solide. On a investi 500 000$ jusqu’à maintenant», informe le promoteur.