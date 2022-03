Notre-Dame-de-Moncton: à deux jours du tournage!

À deux jours du début du tournage du film Notre-Dame-de-Moncton, de Denise Bouchard, une certaine fébrilité règne dans les bureaux de production nouvellement aménagés sur la rue St-George. Cette production acadienne rassemble une trentaine de techniciens et une vingtaine d’acteurs.

La première scène sera tournée dans la nuit de mardi. C’est le moment où Anna (Laurie Gagné) se retrouve à la rue après avoir été évincée de sa maison de chambre.

«Je trouve que Moncton la nuit, il y a un cachet particulier et ça se prête très bien à cette scène», déclare Denise Bouchard qui se dit prête pour entreprendre le tournage de son deuxième long métrage dramatique. L’Acadie Nouvelle a rencontré une partie de l’équipe réunie dans les bureaux de production dimanche.

«Ce que je remarque c’est que tout le monde est excité de commencer et surtout de tourner à Moncton. J’ai vraiment fait un effort pour rester le plus possible dans les lieux de Moncton. Je voulais garder toujours dans mon point de mire la cathédrale (sur la rue St-George).»

Des scènes seront tournées notamment dans un café, un dépanneur et une maison de ce quartier. Un des grands défis de cette production est de tourner à la fin de l’hiver surtout pour les enchaînements entre les plans.

«Je peux tourner une scène où on voit une personne sortir et il y a de la neige, mais je vais tourner deux semaines plus tard dans un autre lieu qui se passe la même journée, mais il n’y aura plus de neige. Donc pendant que je tourne, il va falloir que j’ai toujours ça dans ma tête, les raccords, la question de comment positionner la caméra.»

Dans un souci de respect du scénario, la cinéaste a intégré la scénariste Mélanie Léger dans le processus de création. La distribution mise non seulement sur le talent, mais sur les énergies qui se dégagent des acteurs.

«Le casting c’est pas seulement sur le talent, mais c’est une question de former des couples et des énergies et moi, je suis quelqu’un de très musical […]. Pour moi, un personnage porte une note de musique et il fallait que chacun ait sa propre note de musique pour composer cette symphonie-là.»

La réalisatrice Denise Bouchard et la scénariste Mélanie Léger du film Notre-Dame-de-Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Thomas Lapointe et Frédérique Cyr-Deschênes tiennent des premiers rôles dans le film Notre-Dame-de-Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La réalisatrice Denise Bouchard et la scénariste Mélanie Léger du film Notre-Dame-de-Moncton en compagnie de l’actrice Louise Turcot. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

De jeunes acteurs de l’Acadie

«Ça fait une journée et demie qu’on est ici et on dirait qu’on est déjà une famille», lance Frédérique Cyr-Deschênes qui incarne Estelle Arseneault, serveuse dans un café et confidente de Jason Lévesque (Thomas Lapointe).

L’actrice de 25 ans se réjouit de revenir au Nouveau-Brunswick pour jouer dans un film, d’autant plus que les rôles au cinéma ne pleuvent pas depuis deux ans.

«On a un sentiment d’attachement et c’est comme une fierté de pouvoir participer à un projet ici parce qu’il n’y en a pas beaucoup», a commenté la comédienne-musicienne que l’on peut voir aussi dans le talk-show L’embarras du choix sur Radio-Canada.

L’actrice originaire d’Edmundston et son acolyte Thomas Lapointe, aussi natif de cette ville, tiennent des premiers rôles dans cette nouvelle production. L’artiste de 23 ans qui travaille en humour à Montréal et qui a déjà participé à la téléréalité L’appartement sur Club illico en est à sa première expérience d’acteur dans un long métrage dramatique. Il est fébrile à l’idée d’entreprendre cette nouvelle aventure. Son personnage vivra beaucoup d’émotions.

«Jason est un gars réservé qui vient de Saint-Quentin, il est cultivé, il lit beaucoup. Il vient rencontrer sa mère biologique Anna à Moncton. C’est un gros cheminement pour lui, il y a beaucoup de questions pour elle et il essaie de la supporter un peu dans sa misère, mais sans la juger.»

De beaux personnages féminins

Frédérique Cyr-Deschênes estime que les rôles féminins sont très intéressants.

«C’est écrit par une femme et réalisé par une femme et ça paraît. Ils ont du jus les personnages féminins. J’aimerais ça être Estelle, elle n’est pas gênée, elle a de l’aplomb, elle n’a pas d’égo, pas de filtre, puis elle est vraiment cool.»

Louise Turcot salue à son tour le scénario qui offre de beaux personnages de femmes.

«En parlant avec les gens ici, je me rends compte que les femmes en Acadie, mon Dieu qu’elles sont fortes, qu’elles sont pleines de vivacité, d’énergie. Tous les personnages féminins ont cette qualité-là.»

L’actrice québécoise qui incarne Victorine a été emballée à la fois par le personnage et le scénario de Mélanie Léger. La dame âgée qui va vivre un événement tragique va se transformer au fil du récit, souligne la comédienne. On la suit à travers plusieurs types d’émotions.

«Ce que j’aime c’est un personnage âgé, elle a le même âge que moi, elle a 77 ans, mais contrairement à la plupart des scénarios, quand tu es un personnage âgé, ou bien t’as l’Alzheimer ou bien t’es mourante du cancer, ou bien t’es une vieille grand-mère qui ne se souvient plus de rien, mais des femmes de 77 ans qui sont en forme et qui vivent leur vie, il y en a beaucoup alors je suis contente d’avoir la chance de jouer un personnage comme ça», a exprimé l’actrice qui exerce son métier depuis plus 50 ans.

Le scénario reflète un phénomène bien réel à Moncton, celui de l’itinérance, et ce, sans mépris ou sans dédain, note l’actrice.

«C’est donc un beau message d’amour envers l’humanité.»

C’est la première fois qu’elle se retrouve sur un plateau de tournage en Acadie. Elle jouera aux côtés de son mari Gilles Renaud (Hergé) qu’on a déjà vu dans la série Le siège.

Produit par Bellefeuille Production, le film devrait sortir à l’automne. Le tournage de 20 jours s’étendra jusqu’au 11 avril.