Alain Morisod & Sweet People de retour en Acadie

L’histoire d’amour entre l’Acadie et le groupe Alain Morisod & Sweet People perdure depuis plus d’un quart de siècle. La formation suisse sera de retour dans trois villes du Nouveau-Brunswick, à la fin avril, pour offrir son nouveau spectacle.

Le pianiste Alain Morisod et ses acolytes se préparent à s’envoler de nouveau vers le Québec et le Nouveau-Brunswick pour une tournée de 35 concerts qui s’étendra du 5 avril au 23 mai. Cette tournée du spectacle, L’éternel retour, était prévue il y a deux ans, mais pour les raisons que l’on connaît, elle a été remise à plus tard. En entrevue, le pianiste de Genève se réjouit de pouvoir enfin revenir au Canada. Le quatuor qui tient la route depuis 45 ans, avec plus de 55 albums à son actif, a fait sa première tournée au Québec en 1979. Dix ans plus tard, la formation débarquait en Acadie pour une première série de concerts et depuis, le lien ne s’est jamais rompu. Le groupe a fait 25 tournées sur la côte Est. Chaque fois qu’ils reviennent au pays, l’Acadie fait partie de leur itinéraire. Alain Morisod garde un très bon souvenir de ses concerts au Nouveau-Brunswick.

«Pour moi l’Acadie, je n’arrivais pas à la situer avant d’y venir un jour et puis la première fois qu’on est venu en tournée en 1990, j’ai trouvé des gens formidables. Je trouvais qu’on était très proche, les Suisses francophones et les Acadiens», a raconté le pianiste qui a été séduit par l’accent, la culture et la personnalité chaleureuse des Acadiens.

Pas un jour ne passe sans que des gens de l’Acadie le contactent ou lui envoient des messages.

«C’est fou comme les gens sont fidèles!», poursuit le pianiste qui n’aurait jamais imaginé faire autant de tournées de ce côté-ci de l’Atlantique.

«J’aime bien les origines donc je connais bien l’histoire de l’Acadie et ça vous donne une singularité qui est vraiment attachante pour nous. Quand je dis aux gens de chez moi que je vais jouer en Acadie, ça les fait rêver même s’ils ne savent pas vraiment où c’est.»

Dès la sortie de son premier album Le lac de Côme (certifié platine) en 1978, Sweet People s’est taillé une place enviable dans le paysage musical. Avec plus de 3,5 millions d’albums vendus en carrière, le groupe a offert au-delà de 1400 concerts au Canada.

«Des fois on était très présent dans les médias, des fois on l’est beaucoup moins comme tous les vieux artistes, mais je pense qu’on est vraiment dans le coeur des gens et des gens de chez vous.»

Des chansons d’amour

La formation profitera de sa tournée pour étrenner les nouvelles chansons de son album Sans amour on n’est rien qui vient de sortir en Europe. Dix pièces, dont certaines reprises qui collent au style de Sweet People, figurent sur ce nouvel opus.

«Bien sûr, on est tous des faiseurs de chansons d’amour. Pour moi, ce qui est important c’est l’amour et que les gens se retrouvent là-dedans.»

C’est sans prétention que la formation suisse se présente. Alain Morisod se plaît à dire que ce n’est pas parce qu’il est un artiste qu’il est sur un piédestal.

«Moi je vis comme vous, j’ai les mêmes soucis, les mêmes joies, les mêmes problèmes et on essaie de retranscrire ça dans les chansons en faisant toujours une place importante à la belle mélodie. J’aime bien les mélodies un peu comme autrefois qu’on peut chanter facilement ensemble.»

Le musicien souligne qu’il n’a jamais véritablement eu de plan de carrière. Il fait tout simplement ce qu’il aime comme il le sent. En 45 ans, les membres du groupe n’ont pas beaucoup changé. Alain Morisod a fondé cette formation avec son épouse Mady Rudaz, la voix féminine de Sweet People. Fred Volanthen évolue avec Sweet People depuis 26 ans, tandis que le guitariste Julien Laurence en fait partie depuis 18 ans. À ce quatuor se greffent deux autres musiciens qui les accompagnent en tournée. Sweet People c’est 14 personnes qui partent sur la route, si on ajoute les techniciens de scène, de son et d’éclairage.

Dans un tour de chant de près trois heures, la formation revisite ses plus grands succès, de nouvelles chansons, des pièces inédites et quelques surprises, dont un hommage au groupe britannique Queen. Le concert comprend aussi un segment hommage aux années discos.

Dans l’idéal, les concerts et les disques de Sweet People devraient être remboursés par l’assurance-maladie tant il procure du bonheur, a-t-on déjà dit de leur musique. C’est d’ailleurs la mission que s’est donnée Alain Morisod, celle de faire du bien aux gens.

«Quand on fait un spectacle, moi je pense essentiellement au public. J’essaie de le faire plaisir. S’ils sont heureux, et bien moi, je serai heureux aussi.»

Même si les années ont passé, le pianiste a envie de continuer tant qu’il aura le souffle nécessaire et le désir de monter sur scène.

«Ce qui mène le monde c’est l’envie d’avoir envie. Un jour si vous n’avez plus envie, il faut arrêter. Tant qu’on sera un petit peu en forme, je pense que nous allons continuer. Si je peux revenir en Acadie, dans deux ans et deux ans après, ce serait génial.»

Alain Morisod & Sweet People sera en spectacle au Centre des célébrations Wesleyan à Moncton, le 23 avril, à la Salle Léo-Poulin à Edmundston, le 24 avril, et au Carrefour de la mer à Caraquet, le 25 avril. Les billets sont déjà en vente.