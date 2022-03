7 court métrages à voir dans le cadre de Tourner 7 fois sa langue

La Société culturelle Kent-Sud présente sept courts métrages réalisés dans le cadre d’un projet intitulé Tourner 7 fois sa langue.

Grâce à une subvention de Patrimoine canadien, des gens de la communauté ont eu l’occasion d’en apprendre sur les arts médiatiques en réalisant un court métrage de cinq minutes sur un sujet qui leur tient à cœur. À chaque étape du processus, ils ont été encadrés par des professionnels dudomaine cinématographique.

Les films suivants ont été réalisés: Lydius de Swan Serna, Plein feux sur l’âgisme de Jeanne Brideau, On m’appelle Popeye de Serge Clavet, 25 ans nous séparent…et pourtant! d’Imalda Duplessis et Marie-Josée Duchesne, Tableaux printaniers de Johanne Forget et Pierre Bellefleur, Trésors de la forêt de Jeannette Cormier, et Roch Bourque – artiste peintre, de Roch Bourque.

La conception du projet revient au directeur du Centre culturel Kent-Sud, Daniel Castonguay.

«J’ai pensé monter un projet autour des arts médiatiques. Au départ, le titre Tourner 7 fois sa langue résume bien le projet. Tourner, faire des films; 7 fois, le cinéma est le septième art, en même temps je voulais avoir sept projets; et comme c’est un programme des langues officielles du Canada, peu importe le sujet, il fallait que ça se passe en français», résume-t-il.

Selon Daniel Castonguay, l’idée était d’avoir des gens de la communauté qui n’ont pas nécessairement d’expérience en cinéma, mais qui ont un désir d’apprendre. Chaque personne retenue pour le projet était jumelée avec des mentors ou des professionnels du domaine qui les guidaient, selon les besoins.

Ce dernier était très fier d’avoir choisi le cinéma comme projet, surtout en période de pandémie. «Ça pouvait se faire en petits groupes, en bulle, à distance», ajoute Daniel Castonguay.

«En les mettant sur les réseaux sociaux, on voit l’impact, explique le concepteur du projet. Il y en a un qui est rendu à plus de 7000 visionnements. Parce que c’est quelqu’un de la région, les gens sont fiers qu’on ait mis du temps sur cette personne-là.»

La Société culturelle de Kent-Sud en diffuse un chaque semaine sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent déjà en visionner trois. Quatre autres seront présentés au cours des prochaines semaines.

La Société culturelle Kent-Sud a rendu possible la réalisation du projet intitulé Tourner 7 fois sa langue. – Gracieuseté

Conseiller et mentor

La réalisatrice, scénariste et recherchiste, Francine Hébert, a joué un rôle de conseillère et mentor dans le projet.

«J’ai mentoré deux projets, dit-elle. J’ai fait aussi de la consultation avec Daniel pour lui dire comment on devait procéder avec chaque projet, ce que ça prenait en tant que logistique, en tant que générique et un peu les aspects légaux», mentionne-t-elle.

«Daniel a trouvé cinq mentors pour accompagner les sept participants», explique la réalisatrice. Le mentor Daniel Léger et elle-même ont suivi deux projets chacun. «Ensuite il y a eu Jean-Pierre Desmarais, Paul Arseneau, Serge Clavet qui ont suivi un projet chacun», précise-t-elle.

«Chaque projet a été différent et a abordé un thème différent, a donné la chance de voir une réalité différente», explique Francine Hébert.

Elle dit avoir adoré son expérience. «J’ai été jumelée avec des projets qui résonnaient avec moi en tant que réalisatrice et en tant que personne.» Elle a été jumelée au court métrage Trésors de la forêt et à celui intitulé 25 ans et pourtant!

Francine Hébert croit que ce projet du Patrimoine canadien pourrait être réalisable chez d’autres sociétés culturelles. Elle invite d’ailleurs monsieur et madame Tout-le-Monde à en faire la demande auprès de leur société culturelle dans leur région.