Lumière sur le septième art à Dieppe

Un premier Rendez-vous du cinéma francophone se tiendra au Centre des arts et de la culture de Dieppe, les 19 et 20 mars, où l’on propose de découvrir ou de redécouvrir une dizaine d’œuvres réalisées par des cinéastes de l’Acadie et du Québec.

Organisé dans le cadre du Mois de la Francophonie et pour lancer la Semaine de la fierté française, la direction du CACD met en lumière le cinéma francophone d’ici et d’ailleurs. La directrice artistique du Centre, Sophie Doucette, mentionne que l’événement a vu le jour grâce à un partenariat avec divers organismes, dont le Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA).

«Comme on touche à toutes les formes d’art ici au CACD, on s’est dit pourquoi pas le cinéma. On avait accès, avec le FICFA, à des films acadiens super intéressants puis on avait accès à des films du Québec grâce au gouvernement du Québec», a expliqué Mme Doucette.

Au menu, six œuvres acadiennes, dont le documentaire l’Éloge du chiac – Partie 2 de Marie Cadieux qui avait fait beaucoup jaser lors de sa sortie en 2009. On retrouve aussi le court métrage de fiction Mona de Xavier Gould primé au FICFA 2021, le film de danse Résistance d’Étienne Boivin et Jonah Haché, le film musical Les Hôtesses d’Hilaire: Live dans un cube d’art contemporain de Kevin McIntyre, Soupe à la carcasse de Carole Deveau et Christine Comeau ainsi que Terre d’Angie et Tracey Richard.

La plupart de ces œuvres ont été présentées au FICFA.

«On se dit que ce n’est pas tout le monde qui aura eu la chance d’assister aux projections du FICFA. Et on se dit aussi que peut-être les gens qui ont vraiment aimé les films en profiteront pour venir les revoir avec d’autres personnes pour qui ce sera la première fois.»

Sophie Doucette estime que le programme offre des films pour tous les goûts.

Le deuxième long métrage de Sophie Dupuis, Souterrain, ainsi que Le Club Vinland de Benoît Pilon qui met en vedette, entre autres, Sébastien Ricard, Rémy Girard et François Papineau, auront droit à leur première dieppoise. À cela, s’ajoutent le documentaire Jukebox: un rêve américain fait au Québec, de Guylaine Maroist et Éric Ruel, ainsi que la comédie pour adolescents à succès Le journal d’Aurélie Laflamme de Christian Laurence.

La direction du centre souhaite que ce premier événement consacré au cinéma devienne un rendez-vous annuel. L’événe-ment est gratuit, donc on espère que les cinéphiles seront nombreux.

Avec la levée des restrictions sanitaires, le public commence à revenir tranquillement au CACD, note Sophie Doucette. Celle-ci ajoute que le Centre continue d’offrir une programmation riche et diversifiée. Pour l’horaire des projections du Rendez-vous du cinéma francophone, les gens peuvent visiter le site web du CACD.