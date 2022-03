Pays de la Sagouine: un Festival du 30e anniversaire 100% acadien

Le Pays de la Sagouine fêtera en grand son 30e anniversaire avec un festival de trois jours qui rassemblera de grands noms de la musique acadienne. Zachary Richard, Salebarbes, Maggie Savoie et 1755 figurent parmi les artistes invités.

Le Festival du 30e offrira trois grands concerts du 29 au 31 juillet sur une scène aménagée dans le stationnement du Pays de la Sagouine. La codirectrice générale, Monique Poirier, souligne que la programmation est 100% acadienne. Les organisateurs ont voulu, entre autres, faire un clin d’oeil à des musiciens qui ont fait partie des débuts du Pays de la Sagouine en 1992, tels que Roland Gauvin de 1755 et Zachary Richard.

«Il y a aussi des artistes comme George Belliveau avec Salebarbes ou Dominique Dupuis qui ont connu leur début de carrière au Pays de la Sagouine. George Belliveau a commencé dans un orchestre maison au Pays de la Sagouine. C’est à ce moment-là qu’il a rencontré pour la première fois Mario Robichaud qui est devenu son pianiste et grand collaborateur. On a aussi Dominique Dupuis qui a commencé au Pays de la Sagouine. C’était une petite fille et elle jouait du violon pour accueillir les visiteurs.»

Monique Poirier se réjouit de voir une belle présence féminine dans ce festival, avec la violoniste de Memramcook, l’auteure-compositrice-interprète Maggie Savoie et son groupe de musiciennes ainsi que le trio Écarlate (lauréat d’Accros de la chanson 2021). Dans cette formation, on retrouve notamment Daphnée McIntyre qui partagera la scène avec son père Kevin McIntyre de Salebarbes. Dans l’élaboration de la programmation, la direction du Pays accorde une importance particulière à la présence des femmes à tous les niveaux, soutient Monique Poirier.

«Au Pays de la Sagouine, sur scène, il y a des femmes, mais derrière la scène, on a des autrices, des metteures en scène, on a dans l’administration des leaders qui sont des femmes et c’est sûr que sur scène, on va continuer à montrer ce visage-là. C’est important pour nous et on va continuer à avancer dans ce sens-là.»

Danny Boudreau, Menoncle Jason, La Virée et Big Bad Party Band seront aussi l’affiche du festival. La codirectrice générale estime que le Festival du 30e représente en quelque sorte une lumière au bout du tunnel après deux années de pandémie.

«On prépare une programmation théâtrale, musicale, d’animation en pensant qu’on va se rapprocher d’une saison estivale dans une nouvelle normalité. On aborde ça en se disant qu’on ne sera probablement pas dans les achalandages de 2019, mais on sera sans doute, en tout cas on l’espère, dans une meilleure situation en termes de tourisme et de visiteurs locaux qu’en 2021.»

La prochaine saison vibrera au rythme du 30e anniversaire, notamment avec le festival et une journée d’activités spéciales le 23 juillet qui marque officiellement l’ouverture du site en 1992. La programmation de la saison estivale sera dévoilée d’ici le début mai.

Le Festival du 30e aura lieu dans le stationnement, soit le même site où se sont déroulées les festivités du 15 août en 2021.

«Suite au 15 août, on trouve que le site est idéal pour ce genre d’activités. En marge du festival, l’Île-aux-puces et le reste de notre site continueront d’opérer avec nos activités régulières.»

Le site peut accueillir environ 2000 personnes. Les trois grandes soirées de concerts mettront en vedette un total de dix artistes et groupes. Les billets pour le grand public seront mis en vente à compter du 21 mars.