Mario Cyr, artiste-peintre du dialogue

Profondément inspiré par les interactions humaines, Mario Cyr est toujours à la recherche d’un dialogue avec ceux qui regardent ses toiles. Dans sa nouvelle série de peintures aux couleurs vibrantes, l’artiste propose aux spectateurs de découvrir l’objet derrière les émotions.

Résistance, joie, partage, misère ou encore beauté figurent parmi les émotions et les valeurs personnelles explorées par l’artiste dans cette nouvelle série intitulée Objet de croyance. Si son dernier projet Mouvement de rapprochement portait sur les relations humaines à partir du même objet, soit la chaise, cette fois, il s’inspire des émotions.

«Dans Mouvement de rapprochement j’avais deux chaises, qui étaient toujours le même objet puis en le positionnant différemment, ça inspirait des différents personnages qui eux avaient leur personnalité et qui dégageaient une émotion. À partir d’un même objet, on trouvait plusieurs émotions. Là, c’est l’inverse, je pars d’une émotion et j’essaie de trouver l’objet qui est derrière l’émotion.»

Mario Cyr a développé ce projet après avoir lu un énoncé disant que nos relations avec les objets définissent nos croyances. Il cite en exemple le vélo qui peut signifier différentes croyances personnelles selon l’utilisation qu’en fait une personne ou encore la chaîne qui peut être un bijou ou les anneaux attachant les pieds d’un prisonnier. Cet objet provoquera donc différentes émotions.

«Le but pour moi, c’est que je voulais essayer d’identifier des objets qui sont à la source de mes croyances pour valider un peu cette notion-là.»

Une oeuvre de Mario Cyr créée à partir du thème de la résistance dans son exposition Objet de croyance. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Mario Cyr devant ses toiles exposées à la Galerie 12. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Mario Cyr devant deux de ses toiles de l’exposition Objet de croyance. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Une signature incontournable

En entrant dans la galerie 12 à Moncton où ses toiles sont exposées, on reconnaît rapidement la signature de l’artiste qui offre des peintures colorées, explosives, abstraites, mais qui peuvent parfois avoir une petite touche de figuratif. Celui qui aime avoir un dialogue avec ses tableaux construit ses œuvres de façon spontanée à mesure qu’il les peint.

«Dans mon processus de création […], je commence par une toile blanche, je la construis et c’est ma toile qui va me dire c’est quoi mon objet en lien avec l’émotion.»

Ce sont dans les zones blanches de ses tableaux que se révèlent les objets. Même si on peut deviner ou imaginer certaines formes, l’artiste laisse la place à l’interprétation du spectateur.

«Des fois ils sont évidents. Des fois, ce n’est pas évident, mais il y en a même que je n’ai pas réussi à trouver l’objet, mais la dynamique de l’ensemble du tableau donne une énergie qui représente cette émotion-là.»

Douze toiles sont exposées à la Galerie 12. L’artiste a trois autres peintures en chantier autour du même thème qu’il entend compléter. Natif de Saint-Quentin, Mario Cyr qui vit à Moncton compte plus de 30 années de pratique artistique, durant lesquelles il a présenté au-delà 60 expositions solos et collectives et plus de 150 performances de création en direct au Canada, en France, en Roumanie ainsi qu’aux Jeux olympiques de Vancouver. Il est reconnu, entre autres, pour sa démarche singulière sous la forme d’Incubateur et inspirée de la parole (Le Parloir). L’artiste est aussi coordonnateur en entrepreneuriat et repreneuriat pour le RDÉE NB (Réseau de développement économique et d’employabilité). Il confie qu’il y a quelques années, il a complètement arrêté de peindre.

«J’avais dit j’ai fait le tour, mais j’ai eu une invitation pour faire un autre Parloir et je me suis aperçu que je n’avais rien perdu et que l’étincelle était encore là. Ç’a recommencé de plus belle!»

Il continue de peindre au moins une vingtaine de toiles par année.

Sa dernière exposition Mouvement de rapprochement a été présentée dans plusieurs galeries au Nouveau-Brunswick. Après Moncton, l’artiste compte soumettre sa nouvelle exposition à d’autres galeries dans la province.

Objet de croyance est en montre jusqu’au 6 avril et le vernissage se tient ce vendredi 18 mars, de 17h à 19h, à la Galerie 12 au Centre culturel Aberdeen.