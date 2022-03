Terre du Collectif HAT: créer avec des écrans

Des écrans et des projections côtoient de grandes toiles dans la nouvelle exposition multimédia, Terre, du Collectif HAT à Moncton. Le trio d’artistes propose d’explorer la transformation du paysage par l’activité humaine.

Cette exposition qui a pris place à la Galerie Françoise-Chamard-Cadieux revisite dans plusieurs autres formes le court métrage d’animation, Terre, des sœurs Angie et Tracey Richard, qui avait été présenté au Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA). Cette fois, les deux cinéastes et leur acolyte Hyacinthe Raimbault, qui forment le collectif, explorent divers médiums: peinture, projections, maquette, installations vidéos et sonores.

«Le court métrage n’est pas dans son format comme on l’a présenté au FICFA. Il y a des images, des extraits visuels et sonores du film qui ont été manipulés pour donner d’autres œuvres. Il y a la maquette de la grange et des toiles réalisées par Angie qui étaient les arrière-plans du film. Beaucoup du matériel qui a été utilisé pour faire l’exposition fait partie du film», a expliqué en entrevue Tracey Richard.

Si le projet est né de l’exploration de l’animation image par image, il reste que le collectif avait en tête dès le départ de créer une exposition complète. Angie et Tracey Richard se considèrent à la fois des artistes visuels et des cinéastes.

«Pour nous, ç’a été vraiment une manière d’exprimer ça dans nos domaines et aussi de jouer avec la ligne entre les deux. Est-ce que c’est un film, une œuvre d’art ou les deux. Ce côté-là du travail nous intéresse beaucoup et ça nous amuse beaucoup.»

L’exposition porte sur le thème de la transformation du paysage au nom du développement. Le projet teinté d’un peu de nostalgie aborde aussi les thématiques de la famille, de la mémoire et des paysages du passé.

Deux installations vidéos de l’exposition Terre du Collectif HAT à la Galerie Françoise-Chamard-Cadieux. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Une oeuvre du Collectif HAT. Il s’agit de la maquette de la grange que l’on retrouve dans le film Terre. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Joëlle Tougas (directrice de production au Centre Aberdeen) devant des oeuvres de l’exposition Terre du Collectif HAT à la Galerie Françoise-Chamard-Cadieux. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Réunir les forces

Basé à Moncton, le collectif, qui a son studio au Centre culturel Aberdeen, rassemble des artistes ayant à la fois une pratique cinématographique et en arts visuels.

Hyacinthe Raimbault a travaillé pendant plusieurs années comme projectionniste de cinéma en France avant de s’installer au Canada. Il est désormais directeur technique de la Salle Bernard-LeBlanc et technicien éclairagiste dans des salles de spectacles à Moncton.

Le Collectif a réalisé plusieurs projets artistiques depuis sa création.

«On réunit nos forces. On dirait que ça nous permet d’avancer un peu plus loin dans nos projets. Si j’ai une idée et que je bloque, je me tourne vers Angie et on avance un petit peu plus. Hyacinthe qui a vraiment un côté technique avancé est capable de proposer des choses et montrer notre travail d’une manière qu’on ne serait peut-être pas capable de le faire nous-mêmes», a indiqué Tracey Richard.

En raison de la situation sanitaire, le collectif ne pensait pas pouvoir compléter ce projet d’exposition, mais finalement le Centre culturel Aberdeen leur a ouvert les portes de la galerie en leur donnant carte blanche.

La directrice de production de l’établissement, Joëlle Tougas, estime que la proposition du collectif est très intéressante en raison de sa composante en art médiatique, ce que la galerie a encore très peu montré à ce jour.

«On est plus souvent habitué à voir de la peinture dans la galerie ici, un peu de sculpture, de la photo, mais des écrans comme ça avec des expériences sonores et visuelles, de la peinture, des projections et une maquette, un peu moins. Ça habille vraiment bien la galerie.»

Joëlle Tougas estime que le Collectif HAT, qui a un côté revendicateur, est bien ancré dans la jeunesse acadienne.

«Ils sont vraiment le reflet d’une génération que moi personnellement, je trouve vraiment tripante et on les voit prendre plus de place

Celle-ci précise que la direction de la Galerie Françoise-Chamard-Cadieux est ouverte à toutes les formes de projets en art visuel, la seule contrainte étant que la galerie se trouve dans un corridor.

Un appel de dossiers d’artistes a été lancé pour la prochaine saison. La date limite est le 25 mars. Trois expositions seront présentées chaque année.

L’exposition Terre est en montre jusqu’au 6 mai. Le Collectif est actuellement en résidence de création à la Struts Gallery à Sackville. Ils sont en mode exploratoire en vue d’un nouveau projet possiblement en cinéma d’animation.

Depuis sa sortie, le film Terre a fait partie de quelques sélections de festivals, notamment en Louisiane.

Le court métrage d’animation est présenté samedi au Rendez-vous du cinéma francophone à Dieppe.