Casse-tête de Jeannine Powers en exposition à Bouctouche

Il n’est jamais trop tard pour bien faire, et l’artiste Jeannine Powers l’a bien compris. Elle organise sa toute première exposition solo à vie à la galerie Marie-Hélène Allain de Bouctouche.

«Je pensais tantôt en me levant à Grandma Moses. Elle a commencé à faire de la peinture à l’âge de 78 ans. Moi j’ai maintenant 78 ans et c’est ma toute première expo solo. C’est tout un défi», confie-t-elle.

Jeannine Powers est née à Edmundston en 1943. «Dès un bas âge, l’art fait partie de ma culture. Je suis entourée de musique classique, de concerts et de ballet. Mes multiples voyages m’ont permis de découvrir l’art sous d’autres formes. Cette expérience a développé ma soif de m’exprimer par différents médiums», explique-t-elle par écrit.

Possédant déjà un goût pour la mode et la décoration intérieure, elle a créé une gamme d’accessoires variés de haute qualité en couture. Elle se lance également dans la création de tableaux et de collage où la mer occupe une place d’honneur. Toutefois, elle n’est pas dessinatrice. «Je fais de l’abstrait pour une raison, dit-elle. Je n’étais pas une enfant qui dessinait parce que je ne dessine pas. Ce n’est pas en moi.»

Elle a développé encore plus son intérêt artistique il y a environ 20 ans lorsqu’elle a rencontré Raymonde Fortin. «J’ai pris des cours de Raymonde dans l’abstrait. C’est vraiment venu me chercher. Ça correspond beaucoup à ma personnalité», explique-t-elle.

«Mon travail est vif, spontané et intense. Il est coloré et éclatant tout comme ma personnalité. Je suis intense», ajoute l’artiste.

Elle n’a jamais pensé qu’un jour, elle tiendrait une exposition. «J’en ai fait quelques-unes en groupe. Même au début lorsque Raymonde nous parlait d’exposition, moi c’était non», se rappelle-t-elle.

Les tableaux présentés à compter du 18 mars n’ont jamais été exposés. Elle en a choisi une quinzaine parmi ses œuvres. «Je vois un fil conducteur, je vois un partage de vie. Dans ma démarche, je vois l’ordre dans le désordre», dit-elle en rapport au choix de ses tableaux composés d’anciens et de plus récents. «Je suis très surprise de voir le fil conducteur dans tous ces tableaux. L’art imite vraiment la vie. C’est la première fois que je vois ma vie intérieure et extérieure dans mes tableaux», exprime Jeannine Powers.

«Mon exposition, comme un casse-tête, révèle un désordre physique, spirituel, émotionnel qui se met en ordre. Ça c’est moi, raconte la septuagénaire. C’est tout un parcours, une partie de ma vie, un défi! C’est comme avoir un canevas naturel, c’est comme un canevas de mon âme. Un mélange de lumières, d’ombres et de tourbillons qui est exposé.»

L’artiste travaille intuitivement avec l’acrylique, mais garde un goût pour les collages et les multimédias.

«Je travaille beaucoup sur moi-même, et ça va en lien avec mes tableaux», explique Jeannine Powers.

Ses parents sont natifs de Bouctouche et Cocagne. En 1995, elle est venue s’installer dans un petit chalet studio sur le bord de la mer dans la baie de Bouctouche, elle y est restée. «C’est un coin que je connaissais l’été, dans ma jeunesse», dit-elle.