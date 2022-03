Symphonie NB rendra hommage au peuple ukrainien

Après une pause de trois mois, Symphonie Nouveau-Brunswick se prépare à offrir une nouvelle série de concerts autour des énigmes musicales tout en rendant hommage à l’héritage artistique ukrainien.

«La musique c’est un langage universel, c’est un langage d’émotion, c’est une façon universelle de démontrer une solidarité à un peuple qui vit des horreurs innommables présentement et de jouer un compositeur ukrainien c’est de rendre hommage à leur héritage artistique, de faire connaître un compositeur que peut-être les gens ne connaissent pas. C’est un geste de solidarité envers le pays», a affirmé en entrevue la cheffe d’orchestre et directrice musicale de Symphonie Nouveau-Brunswick, Mélanie Léonard.

L’orchestre qui regroupera une vingtaine de musiciens – essentiellement les cordes – interprétera la pièce Melodia du compositeur ukrainien Myroslav Skoryk. Cette œuvre émouvante s’inscrit dans un programme varié intitulé Énigmes auditives. La cheffe d’orchestre cherche ainsi à faire découvrir au public un visage méconnu de la composition musicale qui cache parfois des codes secrets.

Elle a bâti le programme autour de l’influence du compositeur Jean-Sébastien Bach, considéré comme le père de la fugue, et de certains compositeurs qui sont venus après. L’orchestre interprétera L’Art de la fugue de Bach qui met en relief la technique du contrepoint. D’autres compositeurs comme Mozart et Dmitri Shostakovitch ont suivi ses pas, explique Mélanie Léonard. La Symphonie de chambre de Shostakovitch comporte des entrées fuguées. Ce n’est pas par hasard que la directrice musicale a choisi cette œuvre du compositeur russe de la période soviétique.

«Shostakovitch est un compositeur qui a lui-même souffert du régime oppressif de son époque et s’y est opposé avec courage, malgré les conséquences que ça avait. Il a dédié l’œuvre qui figure au programme “à la mémoire des victimes du fascisme et de la guerre”. La Symphonie de chambre témoigne aussi de sa propre douleur face au régime totalitaire», a-t-elle précisé.

Des motifs cachés

Aussi au programme, on retrouve une pièce de la compositrice canadienne Jocelyn Morlock, inspirée par l’œuvre de Bach.

«Si on prête l’oreille et qu’on est courant que c’est là, on peut trouver un peu l’air de Bach qui se cache dans son œuvre. C’est une forme de message caché.»

Mélanie Léonard s’intéresse aux secrets que les compositeurs cachent dans leurs compositions. Elle souligne que Bach a utilisé les quatre lettres de son nom pour les traduire en notes et Shostakovitch a fait la même chose.

«Évidemment c’est possible d’apprécier l’œuvre sans être au courant du secret qui est caché, mais ça ajoute quand même un niveau d’appréciation à l’œuvre et à l’ingéniosité de ces compositeurs qui ont utilisé leur nom comme motif mélodique dans leur œuvre.»

Selon celle-ci, plusieurs compositeurs ont fait ce genre de choses. Pour cette série de trois concerts, la directrice a choisi de mettre en lumière essentiellement les instruments à cordes.

«C’est une opportunité de découvrir un répertoire qu’on joue moins souvent et de mettre en valeur un sous-groupe de l’orchestre.»

En poste depuis le début de l’automne, Mélanie Léonard se sent très bien dans ses nouvelles fonctions. Elle confie qu’ils ont beaucoup de plaisir à travailler ensemble et elle estime que cela se ressent dans leurs concerts.

«La réception du public a été positive et ça me donne juste envie de continuer à chaque programme d’approfondir mes liens avec les musiciens et les gens de la province.»

Celle qui dirige aussi l’Orchestre symphonique de Sudbury est de plus en plus appelée à diriger divers orchestres comme cheffe invitée. Peu de femmes exercent ce métier dans le monde.

«C’est en pleine évolution et nous sommes de plus en plus invitées pour diriger des orchestres.»

La directrice musicale a participé au documentaire Femmes symphoniques sur le métier de chef d’orchestre ou chacune des participantes livre son point de vue sur le métier. Sa partie a été tournée au Nouveau-Brunswick en compagnie des musiciens de l’orchestre provincial.

«Ça fait aussi découvrir le métier de chef d’orchestre qui est quand même assez méconnu.»

Le documentaire qui a été diffusé sur la chaîne ARTV peut être visionné sur l’extra de tou.tv

Le concert Énigmes auditives est présenté le 19 mars au Playhouse à Fredericton (14h) et au Théâtre Imperial à Saint-Jean (19h30) ainsi que le 20 mars au Théâtre Capitol (14h).