Un documentaire de Julien Robichaud sur la survie des baleines noires

Dans son nouveau documentaire, Julien Robichaud retrace le parcours de la baleine noire, l’un des mammifères marins les plus menacés de la planète. Le cinéaste de Shediac a voyagé depuis le golfe du Saint-Laurent jusqu’en Floride.

La population mondiale des baleines noires de l’Atlantique Nord est estimée actuellement à environ 400 individus, dont à peine 100 femelles. Au cours des dernières années, l’espèce a subi une diminution importante en raison des collisions avec des navires, de l’empêtrement dans les cordages des bateaux de pêche et de la pollution entraînant un manque de nourriture et un déplacement des populations. C’est ce qu’on apprend, entre autres, dans le film Le dernier chant de la baleine réalisé par Gilles Doiron et Julien Robichaud qui en est aussi le scénariste.

Celui-ci a voulu en connaître davantage sur cette espèce et les luttes pour sa survie. Comme bien des gens, le cinéaste qui a grandi le long des côtes a été troublé de voir ces immenses mammifères échoués sur les plages. Il s’est lancé dans ce projet de documentaire pour approfondir le dossier, soupçonnant que la cause de cette tragédie ne soit pas juste la pêche commerciale.

«J’avais toujours senti que c’était pas juste la faute des pêcheurs, je sentais qu’il y avait peut-être quelque chose de plus que ça à l’ère du réchauffement planétaire. Quand la tragédie est arrivée et qu’on a arrêté la pêche, ça me tentait de creuser plus la situation. Je me suis dit que pour y arriver, je devais recréer le trajet de la baleine pour comprendre un peu sa réalité.»

Dans ce long métrage documentaire de 72 minutes, le réalisateur et son équipe parcourent les Provinces maritimes et le Québec pour aller à la rencontre de plus d’une vingtaine d’intervenants: des pêcheurs, des scientifiques, des biologistes, un membre des Premières nations et une équipe de sauveteurs de baleines de l’île Campobello dans la Baie de Fundy. Ils se sont rendus jusqu’en Floride où un festival est dédié à la baleine noire. Ce documentaire regorge d’informations, permettant ainsi de sensibiliser la population aux enjeux entourant la survie de ce mammifère.

Les défis

Julien Robichaud convient que bien des défis se sont présentés durant le tournage. Si ce dernier rêvait de naviguer depuis la Floride jusqu’à Shippagan pour refaire l’itinéraire de la baleine noire, il a dû rapidement se raviser et revenir les deux pieds sur terre. Il a donc conjugué voies terrestres et maritimes pour réaliser son documentaire. Le tournage s’est déroulé entre les mois de mars et novembre 2021. Il y a des moments en mer, notamment à bord du voilier du capitaine Adrien Després dans le golfe du Saint-Laurent (la Vallée de Shediac), en quête de baleines noires. Or il faut vraiment être chanceux pour en apercevoir une. Le cinéaste raconte que c’était une première pour lui de naviguer dans une mer aussi houleuse.

«Honnêtement, on était censé avoir beaucoup plus de contenu sur le voilier, mais toute l’équipe était malade.»

Comme coréalisateur et scénariste, il s’est laissé une marge de manœuvre pour que le film ait sa propre vie. Certains passages n’étaient pas planifiés comme lorsque le groupe de pêcheurs de Shippagan avec Martin Noël lui annonce qu’ils ont formé une équipe de sauvetage des baleines, en s’inspirant des sauveteurs de Campobello.

«C’était une belle boucle sur le film pour montrer que même les pêcheurs sont préoccupés par la situation.»

Curieux de nature, le cinéaste a plongé dans ce projet en se donnant comme objectif de mieux comprendre la situation qui est beaucoup plus complexe que l’on pense. Julien Robichaud estime que la forme documentaire permet de prendre un temps d’arrêt et d’explorer à fond un enjeu de société, dans ce cas-ci celui de la baleine noire.

Le dernier chant de la baleine est le deuxième documentaire de Julien Robichaud qui avait réalisé Le prince de l’Acadie sur les Acadiens exilés. Cette production de Botsford Média qui comprend des pièces musicales d’artistes acadiens est diffusée ce lundi à 22h sur Unis TV. Le documentaire sera également disponible en ligne sur le site web de la chaîne.