Un lieu pour exposer le travail des artistes de la Vallée de Memramcook

Le Café culturel du Monument-Lefebvre ouvre ses portes aux artistes de la communauté. Sur les murs de l’établissement se côtoient les œuvres du Club de photo de Memramcook et les peintures de Roselys Belliveau.

Ouvert depuis un an, le Café culturel est de plus en plus achalandé devenant ainsi un lieu de rencontre pour la collectivité de la Vallée de Memramcook. L’espace assez vaste dans l’édifice historique y est idéal pour exposer des œuvres d’art. Un bon nombre de personnes était d’ailleurs rassemblé pour le vernissage de deux nouvelles expositions. Murielle Belliveau du Club de photo de la Société culturelle de Memramcook se réjouit d’avoir enfin un espace pour exposer les oeuvres des membres du club.

Elle explique que les photographes amateurs ont peu d’endroits où exposer leurs œuvres. Habituellement, ils présentent leurs photos au Festival Parlure d’icitte à Memramcook durant une journée, mais après c’est fini, mentionne Mme Belliveau.

«Carole Chouinard (nouvelle directrice du Monument-Lefebvre) nous offre la possibilité d’avoir un toit et un mur pour pouvoir exposer régulièrement. En exposant, ça stimule la production parce que la photo, plus on en fait, meilleur on devient. Ici on peut échanger entre les photographes, on peut apprendre les uns des autres. C’est une première à Memramcook», déclare la photographe.

Le club a sélectionné 12 photographies, signées par des artistes de 7 à 70 ans, illustrant différents paysages de la Vallée. Ce sont toutes des œuvres qui ont été primées au Festival Parlure d’icitte, précise le groupe.

«On voit la diversité des photographies et des lieux», indique en entrevue Murielle Belliveau.

Celle-ci présente une photo d’une église alors que la givre recouvre les arbres. Autour de la table, quelques photographes discutent de leur travail.

Phélice Cormier expose une photographie de la rivière Petitcodiac dans la brume, vue de Pré-d’en-Haut. Elle raconte qu’elle a capté cette image très tôt le matin un peu avant 6h. Elle estime que la photographie lui fait découvrir des endroits qu’elle n’aurait peut-être pas remarqués autrement.

«Quand Murielle m’a approché, on trouvait que c’était un bel endroit ici parce que les gens viennent au café assez régulièrement et s’ils viennent à des spectacles au théâtre, ils vont passer par le café.»

Pierre Léger qui s’intéresse aux vestiges, propose une image d’une maison abandonnée à Beaumont où on voit le coucher du soleil à travers les vieilles fenêtres.

Des expositions de photographies seront présentées sur une base régulière puisqu’un mur leur est réservé. Carole Chouinard souligne qu’elle veut mettre en valeur les photographes de la région.

«Je trouve qu’on a un endroit vraiment exceptionnel. C’est de toute beauté tant au niveau des paysages, de l’architecture, de la faune et de la flore. Sur le côté photo, ce sera vraiment des photographes d’ici, mais qui peuvent photographier différentes choses. Avec le club de photos, on veut aussi approcher des jeunes parce qu’ils ont une autre manière de voir le monde.»

Roselys Belliveau devant quelques-unes de ses peintures au Café culturel du Monument-Lefebvre. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Collection de peintures sur la nature

Artiste-peintre et professeure de peinture, Roselys Belliveau expose ses œuvres pour la première fois à Memramcook, bien qu’elle y habite depuis toujours.

«Je trouve que c’est spécial parce que je viens d’ici, mais on n’avait pas vraiment d’endroits où exposer nos oeuvres. Il n’y a pas de galerie d’art.»

Elle présente une dizaine d’acryliques sur la nature. Des oiseaux, des fleurs et des paysages composent cette collection choisie par la directrice Carole Chouinard qui a visité son atelier. «Ce sont des œuvres qui m’ont touchée. Il y a des œuvres qui sont un peu impressionnistes», fait-elle remarquer.

Roselys Belliveau cherche avant tout à faire ressortir la beauté de la nature dans ses toiles. Pour certaines personnes, l’eau ne ressemble à rien d’autre que de l’eau, mais pour l’artiste de Memramcook sensible à tout ce qui l’entoure, l’eau regorge de couleurs et de reflets.

«C’est aussi les couleurs qui m’attirent», mentionne-t-elle.

Roselys Belliveau a une solide pratique artistique parallèlement à son travail d’enseignement. Elle a suivi des formations notamment avec Claude Roussel, Barbara Safran de Niverville, Cathy Linfield et Dorice Richard. Elle donne des cours de peinture. Celle qui a environ 25 étudiants adore partager ses connaissances. Elle confie être «au paradis.»

«Je ne vois pas le temps passé, on oublie tout. C’est bon pour moi et pour mes étudiants. Il y en a plusieurs qui ont dit que c’est une vraie thérapie.»

Carole Chouinard entend présenter des expositions d’artistes de la Vallée de Memramcook et de la grande région du sud-est ayant un lien avec la communauté. Au lieu de présenter des expositions collectives d’art, elle privilégie les solos permettant ainsi de découvrir la ligne créatrice des artistes. Elle se propose de mettre en relief les arts visuels sous différentes formes.

«J’aimerais avoir aussi des œuvres en trois dimensions, de la sculpture sur bois, de la vannerie parce qu’il y a du travail qui est fait aux alentours qu’on ne connaît pas.»

Les expositions de Roselys Belliveau et du Club de photo de la Société culturelle de Memramcook sont en montre jusqu’au 14 mai.