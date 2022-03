Le Festival Frye dévoile sa programmation

Le 23e Festival Frye qui approche à grands pas sera de retour en personne. Une soixantaine d’auteurs et d’artistes francophones et anglophones du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs prendront part au rassemblement littéraire du Grand Moncton, du 21 avril au 1er mai.

«Le printemps est enfin ici et au Festival Frye, les mots bourgeonnent, s’éclosent et s’éclatent!» a affirmé le directeur général intérimaire du Festival, Pierre-André Doucet.

Kim Thúy, Martine Delvaux, Mo Bolduc, Clint Bruce, Olivia Tapiero, Audrey Long, Rebecca Deraspe, Andrée Levesque Sioui, Djennie Laguerre et le bédéiste de renom Jean-Paul Eid figurent parmi les auteurs francophones invités qui participeront aux différentes activités du Festival Frye. Les dirigeants du festival ont dévoilé, mardi, l’ensemble de la programmation. Après une édition virtuelle en 2020 et une offre hybride en 2021, le Festival accueillera non seulement le public en salle, mais la grande majorité des auteurs invités.

«On est fébrile. On garde encore un œil sur la situation (sanitaire). Comme on a vu l’été dernier, les choses peuvent changer rapidement, donc on a encore des plans en place au cas où on doit modifier certaines offres, mais on est assez confiant qu’on va être capable de le présenter même si c’est avec une capacité réduite et d’assurer la sécurité de notre public, de nos auteurs et de notre équipe. On est vraiment heureux d’être capable de retourner vers ce format de festival en personne, de créer une atmosphère de festival et de permettre aux gens d’interagir avec notre pléiade d’auteurs invités», a exprimé Pierre-André Doucet, en entrevue, à un mois de la tenue de l’événement.

Celui-ci invite donc la communauté à se joindre à l’équipe pour plonger dans le monde des idées et aller à la rencontre de l’imagination de l’ensemble des artistes invités.

Des auteurs illustres

En plus des 34 auteurs des Maritimes, du Québec, de l’Ontario et de la France de la sélection officielle, le Festival mettra en lumière le travail d’une trentaine de créateurs qui se produiront dans différents événements: lancements, spectacle littéraire, Soirée Prélude et Plein feux sur l’Atlantique. Cette soirée animée par les poètes flyés Jean-Philippe Raîche et Kayla Geitzler mettra en vedette, entre autres, Fernande Chouinard, Jean Babineau et Sonya Malaborza.

Le Festival accueille de grands noms de la littérature, dont plusieurs écrivains primés. Parmi eux, l’étoile de la littérature jeunesse française et traductrice, Clémentine Beauvais. Ses livres pour enfants et adolescents ont été traduits dans plus de dix langues.

Dans l’élaboration de la programmation et de la sélection d’auteurs, le comité cherche à mettre de l’avant des publications récentes, à représenter la diversité de la littérature canadienne, des perspectives, des genres littéraires, des origines nationales et ethniques ainsi que des orientations sexuelles, mentionne le directeur intérimaire.

«Nous avons une panoplie d’auteurs et d’autrices qui nous amène vraiment dans des mondes qui sont à la fois singuliers, mais qui ont une grande portée.»

Le directeur général par intérim du Festival Frye, Pierre-André Doucet, présente le programme du Festival 2022. Il est entouré de quelques livres des auteurs invités. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Des enjeux importants

Différents thèmes seront abordés tout au long des 11 jours de festivités: le féminisme, la violence, le handicap dans la littérature jeunesse, les récits de migration, la crise climatique et l’identité queer dans le paysage littéraire figurent parmi les enjeux qui seront traités au cours des rencontres. «On sélectionne des auteurs et ensuite on les met en relation les uns avec les autres. On cherche à trouver des fils conducteurs qui relient une œuvre à l’autre même si les pratiques de tous ces créateurs sont très différentes», explique Pierre-André Doucet. Certaines activités se déroulent en français, d’autres en anglais ou encore dans les deux langues.

Ce sera le retour en présentiel des tables rondes, entretiens littéraires, lectures publiques, discussions, ateliers, FestiJeunesse, heure du conte, soirée Trivia et Frye Jam.

Au chapitre des nouveautés, une balade littéraire qui sera menée par le professeur de littérature Benoît Doyon-Gosselin et les poètes flyés à travers Moncton afin de parler de l’héritage littéraire de la ville. On propose aussi un souper signature avec Kim Thúy, à travers son univers littéraire et culinaire avec un menu inspiré de son livre de cuisine Le secret des Vietnamiennes.

Des activités ailleurs dans la province

Si la majorité de la programmation se déroule à Moncton, le Festival présente plusieurs activités à Shediac, Bouctouche, Sussex, Sackville et Petitcodiac, ainsi qu’auprès de groupes ciblés grâce au nouveau programme Auteur·rices dans la communauté.

Quant au volet jeunesse, il comprend près de 75 visites d’auteurs dans les écoles de la maternelle à la 12e année de la région du Sud-Est et d’ailleurs dans la province, telles que Saint-Jean, Fredericton et Miramichi, a fait savoir Pierre-André Doucet.

La conférence Maillet-Frye sera prononcée à distance, par la romancière et essayiste féministe Martine Delvaux (Pompières et pyromanes, Le boys club). L’ouverture officielle du 23e Festival Frye se tiendra le vendredi 22 avril au Centre culturel Aberdeen, en compagnie des Poètes flyés qui en profiteront pour dresser la table de ce 23e Frye et livrer leur première lecture festivalière.

Le Festival accueillera le spectacle littéraire En cas d’incendie prière de ne pas sauver ce livre qui donne la parole aux auteurs Jonathan Roy, Mishka Lavigne, Sonya Malaborza, Le R Premier et Catherine Voyer-Léger.

Dans le Grand Moncton, les activités auront lieu principalement au Centre culturel Aberdeen. Parmi les artistes anglophones, mentionnons l’auteure-compositrice-interprète Martha Wainwright qui offrira un concert au Théâtre Capitol, le 27 avril. Elle participera aussi à un entretien avec l’auteure-compositrice-interprète néo-brunswickoise Julie Doiron.