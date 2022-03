Star Académie: Olivier Bergeron est mis en danger

Olivier Bergeron devra défendre sa place au prochain Variété de Star Académie. Le candidat de Kedgwick figure parmi les trois Académiciens en danger cette semaine, avec Édouard Lagacé et Julien Charbonneau.

L’annonce a été faite par la directrice de l’Académie, Lara Fabian, mardi, lors de La Quotidienne de la téléréalité sur les ondes de TVA. Après avoir été mis en évaluation lundi, le candidat acadien n’a pas réussi à convaincre les professeurs lors de sa prestation, même si ceux-ci lui ont fait des commentaires assez positifs. Olivier Bergeron a interprété Mappemonde des Soeurs Boulay en évaluation. Guylaine Tremblay a souligné son intelligence émotive rare, tandis que Gregory Charles a qualifié la prestation de «pénétrante de vérité.»

Gregory Charles lui a suggéré d’interpréter la chanson Mon ange d’Éric Lapointe pour le prochain gala dominical.

Il s’agit de sa deuxième mise en danger depuis le début de la nouvelle saison de l’aventure. Les commentaires élogieux à l’endroit d’Olivier Bergeron continuent d’affluer sur les médias sociaux, soulignant son authenticité, sa persévérance, sa gentillesse et sa présence de plus en plus grande sur chacun des galas.