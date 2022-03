Des artistes se mobilisent à Dieppe pour la cause ukrainienne

L’artiste-peintre Georgette Bourgeois met en vente une série d’oeuvres pour amasser des fonds afin d’appuyer la population ukrainienne. L’annonce officielle de cette campagne de solidarité se fera lors d’un concert-bénéfice au Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD) qui rassemblera une dizaine de musiciens et groupes.

Plusieurs artistes de Moncton et Dieppe uniront leurs voix, ce dimanche, afin de venir en aide à la population ukrainienne ainsi qu’aux réfugiés qui fuient la guerre et arrivent au Canada. La chanteuse ukrainienne Eva Boulenok, les artistes acadiennes Christine Melanson et Louise Vautour, l’auteur-compositeur-interprète Christian «Kit» Goguen et son fils Mathias Goguen, ainsi que le groupe musical Loaded Dice, mettant en vedette Ronald Dupuis de 1755, monteront sur la scène de la Caserne dans le cadre de ce spectacle-bénéfice.

Don Coleman en assure la direction artistique.

Une oeuvre de la collection France versus Acadie de Georgette Bourgeois.

Artiste de renom qui compte plus d’une cinquantaine d’expositions à son actif, Georgette Bourgeois a eu envie de se joindre à ce mouvement de solidarité et de faire sa part pour cette cause qui lui tient à coeur. Elle a été touchée particulièrement par les images de mères et de grand-mères vivant sous les bombes et de femmes enceintes transportées d’un hôpital à l’autre pour accoucher dans des conditions dangereuses.

Elle met en vente les six tableaux de sa collection France versus l’Acadie, exposés au CACD, où elle est artiste en résidence. Si elle a choisi cette collection d’oeuvres en mixtes médias c’est qu’elle fait le lien entre l’Europe et l’Acadie. Tous les profits de la vente seront versés à la cause ukrainienne.

Georgette Bourgeois fera une présentation devant le public lors du concert dimanche. Les œuvres sont déjà en vente et elles le demeureront pendant une période de temps. Si la totalité de la collection est vendue, c’est environ 2500$ qui seront remis au Club ukrainien de Moncton qui s’occupe de distribuer les fonds localement et internationalement. L’artiste de Moncton souhaite qu’une partie des fonds amassés puisse être remise aux réfugiés qui arrivent au pays.

Le concert-bénéfice est présenté ce dimanche 27 mars à 14h. La Ville de Dieppe fait un don de 5000$ au Club Ukrainien de Moncton et contribue également aux frais techniques du concert.

Le Centre des arts et de la culture de Dieppe fournit gracieusement ses espaces et la coordination logistique pour la tenue de cet événement.

Les billets pour assister au spectacle-événement sont en vente auprès de la billetterie du CACD. Tous les fonds seront reversés pour aider les personnes touchées par la guerre en Ukraine.