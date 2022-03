Star Académie: «Olivier ne joue pas un personnage, il reste lui-même»

Mylène Gauthier se réjouit du chemin parcouru par son fils Olivier Bergeron à Star Académie. Si au début le candidat acadien était un peu réservé, maintenant, le public voit le vrai Olivier, celui qui aime faire rire et prendre soin des autres, affirme sa mère.

«Olivier c’est une boule d’énergie, il est tout le temps de bonne humeur, il aime prendre soin du monde autour de lui, puis ce qu’on voit à la télé, c’est vraiment lui. On ne le voyait pas au début parce qu’il était plus gêné, plus réservé, mais à mesure que les semaines avancent, on voit le vrai. Il ne joue pas un personnage, il reste lui-même», a exprimé Mme Gauthier en entrevue à l’Acadie Nouvelle au lendemain de l’annonce des mises en danger.

Mylène Gauthier a bon espoir que son fils livrera une solide prestation pour défendre sa place, dimanche soir, en interprétant la pièce Mon ange d’Éric Lapointe. Une chanson qui met en valeur sa voix et son côté rauque, estime-t-elle. C’est la deuxième fois qu’il est mis en danger.

La mère du candidat de Kedgwick constate qu’il a acquis beaucoup d’expérience et gagné de l’assurance depuis son entrée à l’académie.

Musicien autodidacte, l’artiste restigouchois a appris à jouer de la guitare en regardant YouTube, mentionne-t-elle. À son avis, il apprend beaucoup depuis le début du concours et il n’est pas prêt à partir tout de suite. Il a l’air heureux, note Mylène Gauthier. Même si elle s’ennuie de son fils, elle lui souhaite de demeurer à l’Académie le plus longtemps possible.

«Je m’ennuyais dès la première journée qu’il est parti. La maison était vide. Olivier, il déplace de l’air, on avait une pièce de théâtre tous les jours dans la maison avec lui», lance-t-elle avec émotion.

Commentaires positifs

Celle-ci a été surprise qu’il soit mis en danger cette semaine puisque les commentaires des professeurs sur ses prestations ont été assez positifs.

«C’est un concours et tout est là pour nous surprendre et ça fait partie de l’aventure.»

Mylène Gauthier souligne que les appuis pour Olivier viennent de partout au-delà des frontières du Nouveau-Brunswick. Une admiratrice de Trois-Pistoles au Québec a même créé un fan-club sur Facebook qui regroupe près de 6000 membres.

«C’est sûr que c’est un concours puis on ne peut pas prédire ce qui va arriver, mais je sais qu’il y a beaucoup de monde derrière lui qui l’encourage et qui l’appuie. C’est sûr que dans notre région c’est fort, mais il y en a aussi au Québec et partout.»

Des moments marquants

Parmi les moments qui l’ont marqué depuis le début de la téléréalité, figure notamment l’hommage à Gerry Boulet ou encore lorsque son fils a chanté avec Coeur de pirate et sa rencontre avec Vincent Vallières.

«Je trouve que ce qui est bon aussi c’est qu’il a appris sur lui-même, à s’écouter, puis faire ce que lui aime. Je pense que ça va lui ouvrir des portes.»

Lorsque Olivier s’est confié à Lara Fabian devant les caméras il y a quelques semaines, Mylène Gauthier a été troublée parce que ses propos faisant référence à l’alcool ont été mal interprétés par la suite dans les médias. En fait, il s’agit d’un malentendu.

«Ça m’a fait quelque chose parce que ça n’a pas été interprété comme il voulait le dire parce que lui, il est loin d’être alcoolique.»

Profiter de la scène

Elle souhaite à son fils de profiter du moment et d’interpréter sa chanson comme il le sent.

«Nous autres, on est déjà fier de lui, on ne peut rien demander de plus. C’est un concours et déjà d’être rendu là, c’est vraiment bon pour un gars qui n’a pas suivi de cours de musique…», a ajouté Mme Gauthier qui se prépare à prendre la route pour Montréal afin d’assister au Variété, dimanche soir.

Diffusé sur TVA, le gala dominical mettra en vedette, entre autres, l’étoile de la chanson belge Stromae qui chantera en compagnie des Académiciens.

Olivier Bergeron est le seul candidat du Nouveau-Brunswick, parmi les huit académiciens qui restent, à faire partie de la compétition.

Kedgwick ne panique pas, mais demande quand même l’appui de toute la province

Malgré l’onde de choc initiale causée par l’annonce, mardi, de la seconde mise en danger d’Olivier Bergeron depuis son entrée à Star Académie, la petite communauté de Kedgwick n’est pas en mode panique.

«On est plutôt en mode proactif, en mode sauvegarde», précise le maire de l’endroit, Éric Gagnon, qui siège également à un comité citoyens visant à mousser la visibilité du jeune académicien.

Affiches dynamiques partout en province, messages dans les radios communautaires, campagne sur les médias sociaux… La machine s’est emballée à nouveau afin de sauver l’artiste restigouchois lors du Variété de dimanche.

«L’appui pour Olivier est incroyable dans la région, mais ce dont on s’est rapidement rendu compte, c’est aussi qu’il avait conquis le cœur des gens de la province, mais aussi de beaucoup de gens du Québec. On n’est pas les seuls à l’aimer et c’est bien normal parce qu’il est tellement attachant», note le maire.

«Mais même s’il est aimé, il faut quand même être agressif et faire en sorte que le vote sort fort dimanche. C’est pourquoi on demande à tout le monde de s’afficher, de le mettre bien en évidence, jusqu’au jour du vote», ajoute M. Gagnon.

Pour celui-ci, l’histoire d’Olivier est un véritable rayon de soleil pour la communauté.

«C’est tellement positif à tellement d’égards. C’est une aventure qui nous rassemble. Et lorsqu’on voit la progression d’Olivier à l’Académie, c’est juste wow! On veut qu’il reste, il doit rester», mentionne-t-il.