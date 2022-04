Martine Delvaux: quand le feu anime l’écriture

Inspirée par sa fascination pour le feu, l’écrivaine Martine Delvaux propose un regard original et puissant sur le réchauffement climatique dans Pompières et pyromanes; un ouvrage hybride à cheval entre la fiction et l’essai.

Invitée à prononcer la conférence Maillet-Frye, la romancière et essayiste Martine Delvaux parlera de sa vie d’écrivaine, de son amour pour l’écriture et de ses projets. En 2021, elle a publié un quinzième ouvrage Pompières et pyromanes aux éditions Héliotrope. Elle s’adresse à la génération de sa fille qui avait 18 ans au moment de l’écriture de ce livre s’ouvrant sur une citation incendiaire de la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg.

Étant souvent la cible d’attaques de toutes sortes, cette génération a bien saisi que tout est lié, évoque-t-elle. «On ne peut pas se battre pour la survie de cette planète, si on ne se bat pas pour des droits humains plus égaux…»

Avec ce livre qui propose un collage de courtes histoires et de tableaux traversant les époques, elle a voulu faire ressentir le message au lieu de l’expliquer dans un essai scientifique.

«Je m’interroge beaucoup sur comment on doit écrire pour faire passer ce message-là. Je me demande vraiment si on est capable d’entendre ce message quand il est dans la bouche d’experts parce que c’est plein de faits, de statistiques, d’explications très précises, un langage assez opaque dans bien des cas et j’avais envie d’aborder la question autrement.»

Pompières et pyromanes est aussi la suite d’un livre précédent Le monde est à toi (2017) sous forme de lettres qui étaient alors adressées à sa fille de 14 ans. En quatre ans, sa fille a vieilli, le monde a changé et le discours autour du réchauffement climatique occupe de plus en plus de place dans l’espace public.

«Être devant une jeune femme qui va bientôt pouvoir voter et être devant une adolescente, ce n’est pas la même chose. Je me suis beaucoup interrogé sur non seulement ce que j’allais lui dire, mais comment lui dire d’où la forme hybride. Et j’étais au moment où je l’ai écrit, quand même assez désespérée moi-même.»

Cette fascination pour le feu est aussi une stratégie d’écrivaine, note-t-elle. Elle aime l’odeur du feu, de la fumée et un peu comme tout le monde, elle a peur des incendies. L’idée et le titre du livre émanent d’une conversation sur Facebook où un inconnu l’a décrite comme une pompière pyromane. Quand il a été question d’écrire sur le réchauffement climatique, cette image lui est revenue.

«J’ai comme fait du millage là-dessus, ç’a été comme l’image fédératrice et je me suis promenée de feu en feu pendant six mois dans ma tête, dans l’histoire, dans les journaux, les livres, les oeuvres d’art.»

Elle s’est intéressée à la fois aux feux de forêt qui ravagent la planète, aux catastrophes, mais aussi au feu sacré des militants, aux bûchers par lesquels tant de femmes ont péri et à la place du feu dans l’imaginaire. Si dans l’histoire et l’imaginaire, le feu a surtout été une affaire d’homme, l’écrivaine a eu envie avec ce livre de renverser la situation. Elle rend hommage aux femmes déterminées qui «ont fait œuvre de feu pour la suite du monde.»

«J’ai eu envie de reprendre le feu et dire les femmes aussi on peut porter le feu, on peut donner le feu, on est aussi le lieu du savoir, de la pensée, ce n’est pas juste une affaire d’homme.»

Jean-Paul Riopelle

L’écrivaine a entrepris l’écriture d’un ouvrage sur l’artiste Jean-Paul Riopelle et la relation qu’il a eue avec les peintres Joan Mitchell et Hollis Jeffcoat, une jeune artiste américaine beaucoup moins connue. C’est un heureux hasard puisque le Musée des beaux-arts Beaverbrook à Fredericton accueille en ce moment une exposition du célèbre peintre québécois, décédé il y a 20 ans. Comme le souligne l’écrivaine, la relation entre Riopelle et Mitchell est abondamment documentée, tandis que celle avec Hollis Jeffcoat l’est beaucoup moins. Cette dernière a entretenu une relation avec Riopelle pendant dix ans entre 1976 et 1986. Ils sont tous les trois décédés.

«Ce qui est intéressant, c’est que dans le trio, elle a commencé par être l’assistante de Joan Mitchell à Vétheuil en France. Ce qu’on comprend c’est que Joan Mitchell est tombée quand même assez amoureuse de cette jeune femme et Riopelle aussi. Il y a eu cette espèce de triangle qui s’est installé. Ce qui m’intéresse c’est la vie de cette femme qui a été un peu effacée parce que Riopelle et Mitchell, deux grandes figures de l’art, ont pris toute la place.»

Martine Delvaux présentera la conférence Maillet-Frye sous forme de vidéo-conférence ce samedi à 15h au Centre culturel Aberdeen à Moncton. Le Festival Frye prend son envol ce jeudi et la plupart des activités se tiennent en personne.