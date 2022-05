Cindy Roy reçoit le Prix de la rivière Petitcodiac

L’auteure jeunesse Cindy Roy, de Dieppe, est couronnée du Prix de la rivière Petitcodiac pour un de ses livres de la série Féeli Tout.

Chaque année, Sentinelles Petitcodiac Riverkeeper décerne cette distinction honorifique dans le but de reconnaître les personnes, les entreprises et les groupes qui ont fait une contribution remarquable à la protection, à la promotion et à la restauration de l’écosystème de la rivière Petitcodiac. Cette année, le prix 2022 de la rivière Petitcodiac a été décerné à Cindy Roy, pour son livre de la série Féeli Tout ; À la rescousse de la rivière.

Ce livre incite les gens à prendre soin des cours d’eau en racontant l’aventure d’une grande corvée de nettoyage sur le rivage de la rivière Petitcodiac.

«Je suis vraiment touchée et honorée de recevoir ce prix. La rivière Chocolat fait partie de l’univers de Féeli Tout, oui. Mais elle est d’abord et avant tout le moteur de mon inspiration. J’ai toujours de bonnes idées quand je viens me balader près de la rivière. Et ce, depuis un bon moment maintenant. Encore plus depuis l’ouverture des vannes du pont-jetée en 2010. Quand on m’a annoncé que j’étais récipiendaire du prix, ma première réaction a été «Ben voyons! C’est Dani qui devrait recevoir ce prix !», a exprimé Cindy Roy, avec le sourire.

Dani est le garde-marais dans les histoires de Féeli Tout. Fée conteuse, auteure jeunesse, consultante pédagogique et enseignante au primaire, Cindy Roy se dévoue à la petite enfance depuis près de 22 ans. Interpelée par la fragilité du français en milieu linguistique minoritaire, elle agit comme passeur culturel auprès des jeunes enfants et de leurs parents, en cherchant à leur faire découvrir la magie et la force des mots à travers la lecture, l’écriture, les arts et la culture. La directrice des Sentinelles Petitcodiac par intérim, Krysta Cowling estime que par son travail, l’auteure encourage la prochaine génération de gardiens du bassin versant, soulignant l’importance et la valeur de la rivière Petitcodiac pour la communauté.