La Virée portée par un vent de changement

Figure de proue de la musique d’inspiration traditionnelle, le groupe acadien La Virée vit un renouveau avec l’arrivée de deux nouveaux membres, la violoniste Christine Melanson et le bassiste Steven Haché.

Le quintette qui n’a pas joué sur scène depuis trois ans, notamment en raison de la pandémie, est de retour cet été. Le chanteur Éric Haché, le guitariste Denis Surette et le percussionniste Glen Deveau accueillent deux nouveaux musiciens et chanteurs. Avec l’arrivée de Christine Melanson et Steven Haché, Denis Surette estime que la formation vit un vent de changement, tout en conservant son énergie festive évoquant un univers maritime. C’est d’ailleurs le moteur de cette formation qui enflamme les foules à chacune de ses prestations. Depuis 21 ans, quelques membres ont quitté le groupe laissant ainsi la place à d’autres musiciens qui leur ont succédé. Des musiciens comme Sébastien Michaud, Dillon Robicheau, Théo Brideau et Jean-Éric Paulin sont passés par cette formation.

En 2007, Denis Surette a rejoint le chanteur Éric Haché et sa bande. Le guitariste qui évolue avec au moins cinq autres formations, dont Umläb et les Improbables, ainsi qu’en solo, duo et trio, peut jouer à peu près tous les styles, allant du jazz au populaire, en passant par la musique expérimentale, le rock, le Trad ou encore le funk.

«Pour moi, c’est important d’aller dans différents styles. En rejoignant le groupe la Virée, ça sut réveiller en moi un goût pour le traditionnel. C’était quelque chose qui n’était pas là avant. J’avais manqué le bateau et j’ai nagé jusqu’à ce bateau-là et là, je suis bien», a exprimé le guitariste de Moncton.

Tous les musiciens de la Virée ont des feuilles de route bien garnies. Avec quatre albums à son actif, La Virée s’est produite dans des festivals et des soirées festives un peu partout aux Maritimes en plus d’avoir joué en France et en Afrique. La formation s’est produite à sept reprises au Festival interceltique de Lorient en Bretagne.

Le guitariste se réjouit de l’arrivée de Christine Melanson et de Steven Haché. Pour ce dernier, c’est un retour puisqu’il a déjà fait partie du groupe au début des années 2000. La Virée c’est aussi une histoire de longues amitiés.

«Steven Haché est toujours resté ami avec le groupe. C’est un excellent bassiste et il a une voix phénoménale», souligne Denis Surette.

Plus inclusif

Première femme à se joindre au groupe, la violoniste et chanteuse Christine Melanson n’a pas hésité une seconde à accepter leur invitation. Ce sont de bons amis.

«C’est un honneur de jouer avec des musiciens aussi talentueux et qu’ils me fassent confiance. Le genre de vécu qu’ils ont en tant que band, je trouve ça impressionnant et puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir contribuer à ça et continuer sur leur chemin.»

Denis Surette estime important d’avoir des musiciennes dans le groupe. Selon lui, Christine Melanson est difficile à égaler comme violoniste. Celle qui vit pour la musique apportera certainement sa touche personnelle à la formation.

«Quand j’arrive aux pratiques, ils me disent met ta touche personnelle, t’as le droit de changer ce petit passage. C’est très inclusif. Peut-être que ça va changer un peu le style de chansons parce qu’il y a certaines chansons qui sont plus de “boys”. Il y aura peut-être des chansons un peu plus inclusives sans perdre pour autant l’esprit de party du band», a commenté la violoniste.

Celle qui évolue aussi avec Les Fireflies tout en menant son projet solo s’estime comblée musicalement.

«Je suis tellement comblée parce que j’ai mon projet solo où j’écris tout et je fais une bonne partie des arrangements, j’ai mon projet des Fireflies où je fais plus de direction musicale et la Virée où j’ai vraiment mon rôle.»

Denis Surette précise que leur approche est collaborative et tout se décide un peu en groupe. Des pièces ont été composées par Éric Haché, par Denis Surette et d’anciens membres de la formation. Ils ont même des auteurs-compositeurs qui ont écrit des chansons pour eux. Leur dernier album remonte à 2016. Ont-ils des projets d’enregistrement? Pas pour l’instant, mais de nouvelles idées de chansons pourraient se pointer au cours de l’été, envisage le guitariste. Ils ont quelques pièces inédites.

L’été s’annonce assez occupé pour les cinq musiciens. Au moins sept spectacles sont déjà confirmés en plus des engagements privés. Ils donneront le coup d’envoi au Mercredi Show à Dieppe, le 6 juillet. Ils se produiront aussi sur la scène du Festival du 30e anniversaire du Pays de la Sagouine, le 29 juillet, et du spectacle du 15 août à Caraquet.