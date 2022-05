La semaine acadienne en France: l’année des retrouvailles

La 17e Semaine acadienne en France, du 7 au 15 août, sera marquée par des retrouvailles. Après deux années d’absence, en raison de la pandémie, les artistes de l’Acadie traverseront de nouveau l’Atlantique afin de prendre part à ce festival qui a lieu à Courseulles-sur-Mer en Normandie.

Cinq musiciens, groupes et auteurs-compositeurs-interprètes de l’Acadie se produiront en spectacle. Certains d’entre eux rendront hommage aux soldats acadiens ayant débarqué sur Juno Beach en 1944.

La Famille LeBlanc et le jeune violoniste Jérôme LaRochelle du Nouveau-Brunswick figurent parmi les artistes invités. Lors des cérémonies commémoratives à la mémoire des soldats acadiens, le violoniste de 11 ans rendra hommage à son arrière-grand-oncle, Louis Valmont Roy, du régiment de La Chaudière, tué le 6 juin 1944 à Anguerny après avoir débarqué à Bernières sur mer. Il repose au cimetière militaire canadien de Bény sur mer/ Reviers. Le jeune musicien, dont le grand-père André LaRochelle était aussi violoniste, présentera également quelques animations musicales.

La Famille LeBlanc. Gracieuseté: Robin LeBlanc La troupe La Swing du suête. – Gracieuseté: Christine Doucet Claude Cormier et Josée Lapierre. Gracieuseté: Claude Cormier

La troupe La swing du suête dirigée par Christine Doucet, de Chéticamp au Cap-Breton, se produira pour la première fois à ce festival. Trois de ces danseuses ont un arrière-grand-oncle, Eddie Aucoin, qui a débarqué le 6 juin 1944 sur la plage de Bernières aussi avec le régiment de La Chaudière. Elles danseront donc, le 8 août, à l’endroit exact où Eddie Aucoin a posé le pied 78 ans plus tôt.

Le festival accueillera également les auteurs-compositeurs-interprètes Claude Cormier et Josée Lapierre des Îles-de-la-Madeleine.

En plus des nombreux spectacles et des cérémonies hommage, La semaine acadienne propose plusieurs activités. On retrouve une journée thématique sur «La vie des Acadiens du temps du fort de Louisbourg», une projection d’un concert en hommage à Gerry Boudreau, une exposition de peintres acadiens sur la jetée de Courseulles, une messe dédiée aux Acadiens et le grand tintamarre le 15 août.