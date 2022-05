Thomas Lapointe: dans le road trip de l’humour

Après une première incursion en cinéma et à la télévision, Thomas Lapointe commence à se tailler une place dans le milieu de l’humour à Montréal. Le comédien originaire d’Edmundston entreprend un road trip au Nouveau-Brunswick avec trois amis-humoristes.

Le public l’a découvert, entre autres, dans la téléréalité L’appartement. Le jeune comédien est également de la distribution du film Notre-Dame de Moncton de Denise Bouchard qui a été tourné récemment. Au-delà du cinéma et de la télévision, Thomas Lapointe confie que l’humour et le stand-up le passionnent depuis un très jeune âge. À l’école, il était le clown de la classe.

«Toute ma vie, j’ai été bon à faire rire le monde et mon but c’est de changer ça en carrière», a-t-il raconté en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

Or entreprendre une carrière en humour en français au Nouveau-Brunswick n’est pas nécessairement facile. Il a donc choisi de s’établir à Montréal afin de pratiquer son art le plus souvent possible.

«Pendant que j’étais au Nouveau-Brunswick, j’ai peut-être eu deux spectacles en un mois, tandis qu’ici, j’en ai peut-être trois par semaine.»

Occupant un emploi de serveur au Terminal Comedie Club, il a la chance de baigner dans le milieu de l’humour, d’offrir des prestations et de voir beaucoup de spectacles. Il participe à un grand nombre de soirées à micro ouvert dans les cabarets humoristiques, mais aussi dans les petits bars qui présentent ce genre d’événement.

«Quand je ne joue pas en spectacle, je vais voir des spectacles. J’écris beaucoup. Des numéros de cinq minutes peuvent demander plusieurs mois d’ouvrage. C’est minutieux, ça me passionne, c’est comme déchiffrer un code quasiment. La blague qu’on entend, peut-être qu’au début, elle ne faisait pas rire, mais en changeant deux, trois mots, ça fait rire tout le monde.»

Il estime que les occasions de présenter du stand-up en français sont beaucoup plus nombreuses dans la métropole québécoise qu’au Nouveau-Brunswick. À son avis, cette ville vibre au rythme de l’humour et il y a tout un écosystème de mis en place permettant à la relève de monter sur scène et d’expérimenter des numéros.

À son avis, si Moncton est considérée comme la capitale de l’humour de la province, il reste que cela se passe surtout en anglais.

«Je ne veux pas me diriger dans ce créneau-là et je trouve que ma langue est importante. Il y a quand même quelque chose qui se passe au Nouveau-Brunswick, mais je ne faisais pas assez de scène alors je me suis dit il faut que j’aille faire de la scène pour vrai.»

Même si l’ancien étudiant du département d’art dramatique de l’Université de Moncton n’a pas été retenu après les auditions à l’École nationale de l’humour – le programme étant très contingenté – il compte faire carrière dans ce domaine. Avec la pratique, il constate qu’il progresse.

«Trouver son personnage de scène, avoir de l’aisance de scène, ce n’est pas quelque chose qu’on peut trouver dans son bureau.

Si je ne fais pas de scène, je ne peux pas évoluer.»

L’humoriste et comédien Thomas Lapointe. – Gracieuseté Mathieu Chiasson fait partie de la tournée des quatre humoristes au Nouveau-Brunswick. – Gracieuseté Lucas Boucher fait partie de la tournée des quatre humoristes en tournée au Nouveau-Brunswick. – Gracieuseté Évelyne Roy-Molgat fait partie de la tournée des quatre humoristes. – Gracieuseté

Des styles différents

Avec des amis humoristes du Québec et de l’Ontario, il a décidé d’organiser une petite tournée dans son coin de pays. Il sera entouré de Mathieu Chiasson, Évelyne Roy-Molgat et Lucas Boucher pour ce road trip de l’humour. Le quatuor donne quatre spectacles à Edmundston et Moncton.

«Nous sommes de bons amis qui écrivent souvent ensemble à Montréal. Je veux leur montrer mon coin de pays, alors on s’est dit pourquoi ne pas faire des spectacles pendant ce temps-là.»

Chacun des membres du collectif a un style assez différent, précise Thomas Lapointe. Ce dernier s’inspire de ses observations pour créer ses numéros.

«Je trouve mes idées en observant le monde et je fais des liens», poursuit l’humoriste qui dit avoir été fortement inspiré par Louis José Houde.

Mathieu Chiasson a un style plus politique autour de combats sociaux et culturels, Lucas Boucher est davantage dans l’anecdote et Évelyne Roy-Molgat touche à divers sujets souvent liés à sa vie en Ontario, en proposant un mélange de plusieurs styles.

Quand est venu le temps d’organiser la tournée dans la province, il a constaté que ce n’est pas encore tous les diffuseurs qui sont prêts à accueillir des soirées d’humour.

«J’espère que ça peut changer au cours des prochaines années parce que je trouve que l’humour c’est universel, tout le monde a besoin de rire. […] Mon but est d’amener un peu de rigolade à notre été.»

La tournée s’étend du 2 au 7 juin. Ils seront au Brasseur du P’tit Sault à Edmundston, le 2 juin, au Resto-bar Le Deck à Edmundston, le 3 juin, au Cavok Brewing Co. à Dieppe, le 6 juin et au Xeroz Arcade Bar à Moncton, le 7 juin.