Des Acadiens récoltent des nominations au Gala Country

Danny Boudreau, Beauséjour, Laurie LeBlanc, Daniel Goguen et Hert LeBlanc figurent parmi les finalistes des Prix du Gala Country 2022 qui se tiendra pour la première fois au Festival Western de St-Tite.

Les nominations ont été annoncées mardi en vue du gala qui sera présenté le 14 septembre. Quatorze prix seront décernés à des artistes et des artisans de la scène country francophone canadienne s’étant démarqués au cours de la dernière année.

L’auteur-compositeur-interprète Danny Boudreau est finaliste dans les catégories de l’album de chansons originales avec La lune et le soleil et de l’interprète masculin de l’année aux côtés de deux autres artistes de l’Acadie, soit Daniel Goguen et Laurie LeBlanc.

Le chanteur de Bouctouche est aussi nommé dans deux autres catégories, celles de l’album anglophone pour son disque When It’s Right It’s Right et du spectacle de l’année. Hert LeBlanc a récolté une nomination dans cette catégorie pour le spectacle Mon Party country avec Véronique Labbé.

Le duo Beauséjour, dont fait partie Danny Boudreau, est en lice pour le prix du groupe de l’année, tandis que sa collègue Jocelyne Baribeau du Manitoba tentera décrocher le trophée de l’interprète féminine.

La troisième saison de Tout simplement country, produit à Halifax (Connections Productions) et animée par Guylaine Tanguay, se retrouve parmi les finalistes de l’émission de télévision de l’année.

Neuf artistes offriront des prestations sur la scène du Gala, dont Danny Boudreau avec le duo Beauséjour. Le Gala Country est de retour après une année de pause forcée par la pandémie.

«Le Festival Western de St-Tite est fier de recevoir le Gala Country chez nous pour la toute première fois. Depuis 54 ans, St-Tite célèbre la musique country de chez nous et est l’un des plus grands rassemblements tant pour les amateurs de musique country que pour les artistes. Il nous fait donc plaisir d’ouvrir nos portes à cette célébration pour les créateurs et artisans de cette musique qu’on adore et qui nous rassemble tous…», a exprimé Mélanie Comtois du Festival Western de St-Tite par voie de communiqué.