La poésie rebelle de Rose Després

Résolument du côté des laissés-pour-compte, la poète Rose Després se révolte contre les injustices et les abus des élites. Dans son septième recueil Séjour à Belle-Côte, sa plume devient de plus en plus incisive.

Pour Rose Després, la responsabilité du poète est de dénoncer les injustices et tout ce qui est destructeur, même si elle apprécie les différentes formes de poésie et d’expression. «Je suis une enfant rebelle, je suis une enfant de la révolte et cette révolte, j’ai pas besoin d’aller chercher loin pour trouver d’autres ingrédients à ajouter au gombo de révolte qui est alimenté à chaque tournant que ce soit des injustices personnelles ou des manques et d’être obligé de dénoncer continuellement les cruautés, l’injustice, la souffrance», a confié cette figure incontournable de la littérature acadienne, aussi comédienne, musicienne, interprète et enseignante.

La poète engagée a juste à regarder dans l’actualité et dans ce que vivent les gens pour observer les inégalités, les abus de pouvoir et leurs conséquences désastreuses.

«Être pauvre, c’est déjà être privé de mille possibilités de développement, d’épanouissement, de succès et d’amour.»

Sans nécessairement se considérer comme la sauveuse d’un peuple, elle se nourrit de son héritage culturel. À travers son écriture, elle ressent une responsabilité envers sa communauté, son peuple, sa famille et les femmes.

«Instinctivement dans notre être avec les racines les plus profondes de notre héritage, il y a un élément d’intérêt dans les cultures, les langues qui nous fascinent et qui nous viennent de très loin.»

Elle a une fureur de dire. «Mon éditrice a dit que c’est de loin le livre le plus dur que j’ai écrit. Il y a une dureté et une véritable rage», confie l’artiste native de Cocagne. Elle s’insurge toutefois contre l’idée d’être la poète la plus révoltée de sa génération tel qu’il a été mentionné dans l’Anthologie de la poésie des femmes en Acadie. «Je trouve ça révoltant qu’on me dise que je suis la poète la plus révoltée de l’Acadie.»

Il y aura toujours des injustices, et elle estime que le temps presse de les dénoncer, d’autant plus que les années passent. Comme pour la plupart de ses recueils, elle prend le temps qu’il faut pour l’écrire afin que l’inspiration s’installe. Depuis son tout premier livre Fièvre de nos mains en 1982, elle a publié six recueils. C’est dans sa maison sur le chemin Belle-Côte à Grande-Digue qu’elle a imaginé cette nouvelle collection de poèmes.

«C’est une espèce de casse-tête qui se présente à moi et qui impose une mesure de temps et de concentration et de révision pour découvrir ce que le texte a à me dévoiler. […] Je dois savourer chaque moment.

Une planche de salut

Si Rose Després a réussi à maintenir le cap pendant toutes ces années, c’est grâce à la poésie. Celle qui vit avec un trouble bipolaire estime que la poésie lui permet de se dévoiler et de lui faire prendre conscience de tous ces éléments. Elle a reçu ce diagnostic il y a plus de 20 ans, mais jusqu’à récemment, elle refusait d’être médicamentée.

«Le fait d’accepter de l’être, ça demande un certain degré d’humilité, mais l’aspect dépressif prend de plus en plus de place dans ma vie, s’ajoute à ça la dépression saisonnière, le froid et l’hiver, et le gris et le blanc, et le noir et le gris, les journées trop courtes, aucune lumière, pas de couleur, le froid intense, tout ça a contribué au fil des ans à miner le peu de résistance que j’avais.»

La pandémie et l’impossibilité de voyager sont venues exacerber son sentiment d’angoisse, de remises en question et de doutes. La poète s’inspire beaucoup des voyages, de la découverte et de l’aventure qui ouvre l’esprit.

Les textes de son recueil ont été écrits avant la pandémie, puis elle a pris une pause de deux ans avant d’en faire la révision.

Le lancement de son recueil (Éditions Prise de Parole) aura lieu au Café C’est la Vie à Moncton le 11 juin dans le cadre d’un 5 à 7.

Voyage intergalactique

Rose Després donnera aussi un atelier d’écriture intitulé, Séjour à Zanorak, présenté par le Festival Frye. Il s’agit d’une exploration de l’écriture fantastique où des voyageurs partent en vacances sur la planète Zanorak.

«Pour moi, la fantaisie et l’invention font partie du quotidien de ce qu’on appelle le réel et le surréel. C’est un atelier que j’offre depuis 25 ans qui a pris racine quand le Writers’ Federation of New Brunswick a accueilli des auteurs francophones pour offrir des ateliers, des présentations ou montrer des illustrations.»

Elle demande aux participants d’inventer un personnage qui se rend sur la planète Zanorak. En proposant cette idée de voyage, cela leur permet une plus grande liberté.

«Ça donne une belle flexibilité, une belle élasticité à l’écriture, à la création et à l’invention parce qu’on a libre cours à notre imagination. On est dans un milieu inconnu avec des inconnus, on partage et on découvre.»

L’atelier se tiendra le 11 juin au Centre de la paix de Moncton de 10h à 15h. Il est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, écrivains émergents ou professionnels. Les gens peuvent s’inscrire en visitant le site web du Festival Frye.