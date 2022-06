Memramcook: une production en plein air signée Patricia Léger

Un grand projet de théâtre en plein air visant à mettre en lumière le patrimoine oral et les histoires du passé de la Vallée de Memramcook verra le jour cet été. L’auteure Patricia Léger et la metteuse en scène Stacy Arseneault ont déjà entamé le travail avec les 17 acteurs professionnels et amateurs.

Les responsables de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook (SCVM) et les principaux artisans de la pièce ont dévoilé, mercredi, les détails de ce projet qui se déploie en deux volets. Au coeur de ce projet, on propose le spectacle déambulatoire, La caboche pleine, de Patricia Léger, présenté au Parc LeBlanc cet été. À cela, s’ajoute un programme d’ateliers sur le théâtre et quelques soirées appelées Les P’tites Parlures. Le directeur de la SCVM, Érick Doucet, est fébrile à l’idée de lancer cette nouvelle initiative qui a nécessité des investissements de près de 100 000$ incluant la coordination, la recherche, l’embauche d’un historien, la mise en scène, le scénario et un voyage exploratoire à Grand-Pré. Ils se sont inspirés, entre autres, de la marche historique à Grand-Pré. Érick Doucet souhaite avant tout que les gens s’amusent en assistant à ce spectacle.

«Nous vivons en situation linguistique minoritaire, on espère donc que les gens soient fiers de leur langue et de leur histoire et qu’après le spectacle en revenant, la famille raconte à son tour des histoires. Ce qui me tient à coeur, c’est l’histoire vivante, ce qu’on appelle le patrimoine intangible. C’est aussi important que la grande histoire», a-t-il commenté en entrevue au Café culturel du Monument-Lefebvre à Memramcook.

La Société culturelle a fait appel à Patricia Léger pour écrire la pièce. La comédienne, dramaturge et scénariste qui pendant de nombreuses années a écrit et mis en scène des pièces pour le Monument-Lefebvre s’est fait connaître aussi pour son rôle de Rita Melanson dans la comédie télévisée À la valdrague. Avec cette nouvelle production, elle a voulu créer un œuvre qui s’inspire de la tradition orale des gens de la Vallée, sans toutefois donner un cours d’histoire proprement dit, même si elle traite de certains grands personnages et événements. Elle a suivi un peu les traces d’un projet théâtral qu’elle a mené en 2006 pour lequel elle avait réalisé des entrevues avec des aînés pour tisser une fiction.

Pour La caboche pleine, elle a également effectué des entrevues afin de recueillir des anecdotes inspirant différentes situations. Certaines scènes sont plus proches de la réalité, tandis que d’autres sont totalement fictives avec quelques bribes d’information. Les histoires se déroulent surtout dans les années 1950 et 1960.

«Ce n’est pas une pièce historique où on parle de Memramcook. C’est l’histoire des gens de Memramcook, des petits événements.»

Les comédiennes Lorette Boudreau et Janet Saulnier ainsi que l’accordéoniste Philippe Chevarie. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La comédienne Lorette Boudreau dans la pièce La caboche pleine. Derrière elle, on aperçoit l’accordéoniste Philippe Chevarie. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Patricia Léger, l’auteure de La caboche pleine. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La metteure en scène de la pièce La caboche pleine, Stacy Arseneault. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Onze tableaux

La pièce est divisée en 11 scènes. Les spectateurs se promèneront de station en station en suivant l’accordéoniste Philippe Chevarie.

À certains égards, cela ressemble au concept de la pièce Pépins, un parcours de petites détresses, de Satellite Théâtre, qui a été présentée au Verger Belliveau, mentionne la metteure en scène Stacy Arseneault.

Celle-ci admet que concevoir un spectacle extérieur en plusieurs stations où l’environnement est moins contrôlé que dans une salle de théâtre comporte son lot de défis.

Le public sera invité à suivre la marche quotidienne de Paricitte, personnage principal du spectacle. Il est joué par Fabien Melanson, un comédien originaire de Cap-Pelé établi à Halifax.

«Il collectionne des histoires qui l’ont touchées et il essaie de s’en souvenir. Quand ça revient, il s’assoit et on va voir la scène qui se déroule devant nous», a précisé Patricia Léger.

Les répétitions sont déjà commencées. Fabien Melanson est très heureux qu’on lui ait confié ce rôle.

«On travaille dur pour vous préparer un beau spectacle qui va vous rappeler l’importance que Memramcook a jouée dans l’histoire de l’Acadie. Même si ça se déroule à Memramcook, ça me fait quand même penser à Cap-Pelé, à Shediac. On est vraiment en Acadie dans cette pièce. C’est un bon spectacle qui a plein d’émotions, plein de surprises»,a exprimé le comédien en vidéoconférence depuis Halifax.

Un lien avec la collectivité

La distribution comprend quelques comédiens professionnels et une majorité d’acteurs amateurs, dont six enfants.

«On a ce mélange qui s’inscrit dans le désir d’aller vers les gens, vers la communauté de Memramcook. On parle de grands noms qui ont fait de grandes choses, mais c’est justement la communauté qui soutient ces gens-là et sans eux, ils ne seraient jamais rendus où ils se sont rendus», a mentionné Stacy Arseneault.

Lorette Boudreau et Janet Saulnier, deux comédiennes originaires de Memramcook, incarnent respectivement Rolande et Yolande. Elles sont fières de faire partie de ce spectacle. Pour Lorette Boudreau, c’est un retour aux sources.

«J’ai fait une pièce en fin de semaine passée avec la troupe des Digues à Grande-Digue. C’était ma première expérience. Là, ce sont des gens de la Vallée qui sont présentés dans la pièce alors ça me touche encore plus», a raconté Lorette Boudreau qui habite maintenant à Grande-Digue.

Janet Saulnier qui a joué dans plusieurs productions de Patricia Léger, apprécie l’écriture de l’auteure de Memramcook. Quand elle lui a demandé d’auditionner pour ce nouveau spectacle, elle n’a pas hésité une seconde.

«J’aime beaucoup les faits réels, l’histoire et les gens qui racontent. J’aime mon Acadie et Memramcook et je trouve ça merveilleux d’avoir ça et de raconter ces histoires aux jeunes.»

Le spectacle La caboche pleine sera présenté les 9,10, 30 et 31 juillet et les 6,7, 20 et 21 août, à raison de deux représentations par jour.

Seulement 30 spectateurs seront acceptés pour chacune des représentations afin de leur permettre de vivre une expérience agréable. Le spectacle qui s’adresse au grand public peut aussi intéresser les enfants âgés de 8 ans et plus, estime l’auteure.