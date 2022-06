Vingt ans de poésie à l’Église historique de Barachois

Pour donner le coup d’envoi au festival des quatre jeudis de juin à l’Église historique de Barachois, on propose un regard sur la poésie acadienne depuis le début du nouveau millénaire. Les œuvres de 20 poètes seront mises en lecture par quatre comédiens.

Le spectacle poétique a été créé par l’auteur, chercheur et chroniqueur David Lonergan. Au départ, ce festival organisé par la Société culturelle Sud-Acadie qui avait pour thème 20/20 devait être présenté en 2020, mais la pandémie a forcé les organisateurs à remettre l’événement en 2022. David Lonergan a choisi des textes des 20 poètes de l’Acadie qui ont commencé à publier à partir de l’année 2000. On y retrouve, entre autres, Sébastien Bérubé, Ronald Léger, Paul Bossé, Sarah Marylou Brideau, Pauline Dugas, Georgette LeBlanc, Mo Bolduc, Jean-Philippe Raîche, Lex Vienneau, Gabriel Robichaud et Jonathan Roy. Le metteur en scène et auteur a lu tous leurs recueils, soit un total de 57 ouvrages.

«De là, j’ai pointé des poèmes que moi j’aimais. Au deuxième tour, je me suis aperçu que les poèmes que j’aimais pouvaient faire des liens d’un poète à l’autre, donc là j’ai décidé de travailler thématiquement», a expliqué David Lonergan.

L’Acadie, la société, la nature, la vie, le quotidien, la maternité, la paternité et l’environnement figurent parmi les thèmes abordés. Il y en a une dizaine. Bien sûr, il y a aussi l’amour, celui qui commence, qui se développe et qui se termine. Ce sont des thèmes universels, note l’auteur, ajoutant du même souffle qu’«on ne peut pas réinventer la vie.»

«Il y a un thème que je n’aurais jamais soupçonné qui est apparu, c’est l’adolescence. Il y a beaucoup de poètes qui ont publié dans la vingtaine et ils se sont retournés un peu en arrière», mentionne-t-il.

Après avoir effectué une première sélection de textes, il les a triés par thème pour ensuite les choisir en fonction de leur rythmique et de la manière de les enchaîner.

«L’image que ça donne c’est que t’as l’impression qu’il y a autour du thème des préoccupations, des espoirs, des craintes et des plaisirs.»

Au lieu de faire lire les textes par les poètes eux-mêmes, le dramaturge a fait appel à des comédiens professionnels pour ajouter un peu de théâtralité aux lectures. C’est un peu comme une mise en lecture au théâtre sauf que dans ce cas-ci, c’est de la poésie.

«Donc ils n’ont pas à faire 20 000 sparages, ils sont à lire le texte avec l’intention du texte. Il y a certains textes qui se prêtent plus à une théâtralité, comme un texte de Paul Bossé où il y a du dialogue avec deux personnages.»

Bianca Richard, Ludger Beaulieu, Caroline Bélisle et Jean-Charles Weka sont les comédiens qui interpréteront les textes.

Des poèmes de Sophie Bérubé, Luc-Antoine Chiasson, Marie-Claire Dugas, Brigitte Harrison, Dominic Langlois, Dan O. LeBlanc, Geneviève Lévesque, Valéry Robichaud et Joanie Thomas sont aussi à l’honneur. Le spectacle est présenté ce jeudi 2 juin à 20h.

Le Festival des 4 jeudis de juin se poursuit pendant tout le mois. Une soirée animée par Sonya Malaborza, mettant en vedette des traductrices en tête à tête avec Geneviève Robichaud et Luba Markovskaia, sera offerte le jeudi 9 juin.

Le groupe d’écriture Breach House Gang présente Unmasked, une soirée de lecture, images et musique avec Denis Surette, le 16 juin. C’est Mario LeBlanc dit Fayo qui clôturera le festival le 23 juin avec Les Chansons de Yofa, 20 ans d’écriture de poésie et de chansons. Ce festival fait partie de la programmation éMOTions de la Société culturelle Sud-Acadie.