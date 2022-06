Josiane Comeau chantera sur les grandes scènes du pays

L’auteure-compositrice-interprète Josiane Comeau assurera la première partie des concerts de Marc Dupré au Centre Vidéotron à Québec et à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts à Montréal en juin. La Dieppoise sera aussi en spectacle à la Fête du Canada à Ottawa le 1er juillet.

La lauréate de La Voix 2020 qui a sorti au printemps une nouvelle composition Last in Line, de son premier album de huit chansons à venir, se réjouit de ces spectacles.

«Je me trouve tellement chanceuse de pouvoir vivre ça comme expérience. Je trouve que c’est un super beau tremplin, pour moi, pour commencer. Marc Dupré (coach à La Voix) m’a vu grandir dans mon aventure. C’est le fun que ça fasse un clin d’oeil à ça et que je puisse m’envoler de mes propres ailes», a déclaré Josiane Comeau en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

Elle a dévoilé sa première chanson à Star Académie lors du Variété du 17 avril. C’est d’ailleurs sur ce plateau que Marc Dupré lui a lancé l’invitation. Conjuguant le français et l’anglais, Last in Line dans un style pop, reflète l’esprit de son album à paraître plus tard cette année, a-t-elle fait savoir. Le vidéoclip de la chanson a attiré près de 50 000 visionnements et la pièce s’est taillé une belle place sur les palmarès radio.

«Je suis super contente du résultat. C’est la première chanson que je sors, donc je n’avais pas vraiment d’attente. J’écrivais pour le bonheur d’écrire et pour ma passion pour la musique et de voir que les gens apprécient ça et qu’ils aiment ça, ça fait du bien et ça donne le goût de vouloir continuer.»

En spectacle, elle offrira un aperçu de son album en interprétant quelques pièces de ce futur opus. Écrire en français et en anglais représente bien sa culture et le milieu où elle a grandi, estime l’artiste.

«J’ai quand même beaucoup de chansons qui vont dans cette direction dans un mélange du français et de l’anglais. Je pense que ça fait vraiment un clin d’oeil à qui je suis et à d’où je viens et au fait que par chez nous on passe tout le temps d’une langue à l’autre.»

La chanteuse continue de mener de front ses deux rêves, celui de faire carrière en médecine et en musique. Elle vient de recevoir sa lettre d’admission au programme de l’Université de Sherbrooke en médecine, campus de Moncton.

«Ça va être un nouveau chapitre pour moi à l’ automne. J’ai une tête dure et je vais tenir mon bout et je vais continuer de travailler fort pour ces deux rêves que je veux absolument poursuivre.»

Josiane assure la première partie du spectacle d’Où sera le monde de Marc Dupré. Les concerts sont présentés le 11 juin à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts et le 18 juin au Centre Vidéotron.

Josiane sera en spectacle à la cérémonie du midi de la Fête du Canada à Ottawa qui mettra aussi en vedette Lisa LeBlanc.