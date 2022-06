L’artiste acadienne et autochtone Guéganne Doucet vit pour peindre

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

L’artiste multidisciplinaire Guéganne Doucet ne l’a pas eu facile au cours des derniers temps. Après une douzaine d’années à travailler seule dans son cocon, elle recommence à se manifester.

La dame originaire de Baie-Sainte-Anne, mais établie à Shediac depuis de nombreuses années, a décidé de ne pas se laisser abattre par la maladie. Le talent prend le dessus, même à 85 ans.

Elle possède un double héritage des deux premières nations du Canada, les Mi’kmaq et les Acadiens.

À l’époque, elle a tenu ses premières expositions en Europe.

«Je n’ai pas été en France pour avoir de la gloire, j’ai été en France pour savoir si mon art était bon», dit-elle en toute sincérité.

L’expérience outre-mer a été un tremplin, pour ne pas dire une consécration. Elle s’est distinguée à différents événements d’envergure. Entre autres, en 2001, elle remporte la médaille d’or à la Biennale internazionale Dell’Arte Contemporanea en Italie.

Guéganne Doucet tenant l’une de ses nombreuses oeuvres. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif Guéganne Doucet aime expérimenter différents styles artistiques. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Le 2 avril 2006, à Paris, elle a reçu la plus haute distinction du Salon international de l’Académie Européenne des Arts-France, en reconnaissance de son talent exceptionnel et pour la qualité unique de son travail.

En 2009, l’artiste visuelle, peintre et sculpteure était en pleine expansion lorsque sa santé s’est détériorée.

«J’ai été très malade et j’ai eu beaucoup de douleurs. Je ne pouvais plus rien faire ni aller trop loin. Maintenant, tu as vu, je ne peux pas marcher. Du moins c’est très difficile», explique la dame au franc parler.

«J’ai été des années à ne pas sortir de la maison. Juste aller au docteur et à l’hôpital», confie-t-elle. Heureusement, son mari Leonard prend bien soin d’elle.

Guéganne n’est pas totalement remise, mais elle a décidé de ne pas rester assise sur une chaise à attendre indéfiniment.

«Je suis bien vivante et je m’en viens de nouveau avec un peu de santé. Pas à 100%, mais ça s’en vient. Mon atelier est là derrière», dit celle qui compte bien y retourner un jour.

Elle reprend ses activités artistiques, mais avec certaines restrictions. «Je ne peux plus voyager, je ne peux pas marcher et j’ai 85 ans, mais j’ai toute l’expérience et les études que j’ai faites toute ma vie. Maintenant c’est là», raconte l’artiste.

Elle a décidé de poursuivre sa démarche artistique. «Avant je ne savais pas pourquoi je le faisais», admet-elle.

Aujourd’hui l’artiste sait ce qu’elle veut. Elle croit qu’elle est venue au monde pour peindre la beauté de la création.

«Je ne pourrai jamais peindre des choses qui sont méchantes ou violentes. Moi ma mission c’est d’aider, de montrer la beauté de la terre. Je fais les poissons, la mer, les cadeaux donnés par la mer et la terre. Je veux montrer que les oiseaux sont aussi importants que nous.»

Pendant sa pause d’une douzaine d’années, elle n’a pas tenu d’expositions, mais affirme avoir étudié.

«C’est pour ça que mon style a encore changé. Mais j’ai toujours peint durant tout le temps que j’ai été malade. C’est la seule chose qui me faisait passer au travers d’une journée, parce que ça me soulageait de la douleur. Quand je peins, je ne sens plus rien», affirme l’artiste acadienne et autochtone.

Elle a créé une bonne centaine de peintures durant ces années en reclus.

La maladie a changé sa perspective de la vie. «Je ne veux plus me chicaner. Je ne veux plus que personne me tanne. Moi je vais faire ma petite affaire, vous autres vous faites la vôtre. Je ne suis pas jalouse, je m’en fiche. Vous voulez me copier, bien copiez-moi», dit-elle avec un grain de sel.

«La maladie fait comprendre bien des choses», avoue-t-elle.

L’artiste entrevoit l’avenir avec optimisme. Elle se dit même prête à exposer ses œuvres. «Mon point, c’est de laisser savoir au monde que je suis de retour», avise-t-elle.