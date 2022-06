L’Orchestre des jeunes du N.-B. invité à se produire à Carnegie Hall

À la suite du rayonnement international de leur «brillante» vidéo en réponse à la publicité Infiniti de Nissan, jugée négative et dépassée, l’Orchestre des jeunes musiciens du Nouveau-Brunswick a été invité à se produire sur la célèbre scène du Carnegie Hall, à New York, en 2023.

«Vraiment, je n’ai pas de mot. C’est incroyable! Jamais dans ma vie, j’aurais pensé que j’irais à New York avec mon orchestre du Nouveau-Brunswick. Nous sommes tous vraiment excités», a exprimé l’altiste Madison Mulherin, 17 ans, de Grand-Sault.

Celle qui fait partie de l’OJNB depuis cinq ans estime que cette invitation valorise les efforts et le travail des quelque 85 musiciens de l’orchestre (âgés de 12 à 21 ans) et contribuera certainement à promouvoir la musique classique et orchestrale.

Selon le président et chef de la direction de l’OJNB, Ken MacLeod, cette invitation très excitante témoigne de l’immense talent des musiciens de l’orchestre. L’invitation est venue à la suite de la diffusion de leur vidéo An Infinity of young talent.

«Je pense que ce qui fait que c’est aussi spécial, c’est que c’est venu à cause de notre réponse à la publicité de Nissan Infiniti. Notre réponse a eu une visibilité internationale», a-t-il déclaré.

Avec plus 100 000 visionnements sur YouTube, une couverture médiatique provinciale, nationale et internationale, notamment à la chaîne britannique Classic FM qui compte 3 millions d’abonnés. La vidéo a également retenu l’attention de TwoSetViolin en Australie, qui compte 3,7 millions d’abonnés et 418 000 visionnements.

Dans la publicité originale du constructeur automobile, on assiste à une prestation d’un orchestre de jeunes musiciens qui devient cacophonique. Pendant ce temps-là, une mère de famille qui est dans sa voiture ferme les fenêtres pour bloquer le son.

«La première fois que j’ai vu ça, je me suis demandé si c’était supposé être drôle. Ils n’ont même pas utilisé l’audio des enfants qui jouent dans la vidéo. C’est embarrassant et c’est pas cool pour nous qui sommes de jeunes musiciens» a commenté Madisson Mulherin.

Selon Ken MacLeod, cette publicité télévisée présente les jeunes musiciens de façon très négative en véhiculant de vieux stéréotypes.

«Notre réalité dans l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick est l’opposé de ce qu’ils pensent dans cette annonce. Nous voyons les jeunes, leur talent et l’excellence de leur performance à tous les jours dans nos programmes. Donc, nous sentions le besoin et la nécessité de nous lever pour parler au nom de nos jeunes en musique. C’est pour ça que nous avons créé la vidéo, pour la musique, le talent, la performance et l’excellence», a soutenu Ken MacLeod.

Les musiciens de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick en répétition avec maestro Antonio Delgado. – Gracieuseté L’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick se produira à Carnegie Hall en 2023. – Gracieuseté

Une réponse rapide

Ils ont partagé leur vidéo à la fin avril et cinq jours plus tard, ils recevaient l’invitation de John P. Wiscombe de Music Celebrations International qui a écrit entre autres: «Nous sommes tout comme vous animés par une très grande passion pour la création musicale et la pratique de la musique. Nous pensons également que les élèves devraient être récompensés pour la poursuite de ces efforts musicaux par des possibilités de performance qui transforment la vie.» Selon M. Wiscombe, la réponse de l’OJNB à Nissan Infinity était «brillante», a rapporté M. MacLeod.

L’Orchestre se produira dans le cadre du Viennese Masters Orchestra Invitational qui se tiendra les 15 et 16 juin 2023.

Ce sera la deuxième fois que l’orchestre se produira dans cette célèbre salle. La première fois c’était il y a 20 ans.

«Pour nos jeunes musiciens, c’est une salle mythique, avec de nombreuses histoires. Ils disent qu’elle a une acoustique parfaite.[…] Plusieurs musiciens professionnels qui ont travaillé pendant toute leur vie n’ont jamais joué sur la scène du Carnegie Hall alors que nos jeunes musiciens auront la chance de jouer dans l’une des plus célèbres salles de spectacle au monde.»

M. MacLeod compare la situation à un jeune athlète qui performerait à Fenway Park, aux Rogers Centre ou encore à Wimbledon. Selon celui-ci, le maestro Antonio Delgado qui dirige l’orchestre créera certainement un programme exceptionnel pour ce concert. Ils envisagent d’ailleurs de produire un enregistrement de ce répertoire. Ils ont une année pour se préparer et recueillir le financement nécessaire pour le voyage.

Chaque ensemble participant suivra une formation privée avec le maestro Michael Adelson, chef d’orchestre et clinicien de l’orchestre philharmonique de New York.

L’OJNB est aussi responsable du programme d’éducation musicale Sistema qui rassemble au-delà de 1100 enfants de plusieurs régions de la province.