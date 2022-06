Une exposition à faire rêver d’Émilie Grace Lavoie

Les temps sont durs pour les rêveuses, ainsi s’intitule la nouvelle exposition d’Émilie Grace Lavoie. Avec ses nouvelles sculptures en céramique présentées à la Galerie du Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD), l’artiste originaire d’Edmundston cherche à retrouver son cœur d’enfant.

Céramiste, commissaire d’art et membre du Collectif 3E, Émilie Grace Lavoie se démarque de plus en plus dans le paysage des arts visuels. Celle dont le travail a traité de l’environnement et de questions écologiques a eu envie cette fois de se laisser aller à ses émotions, à l’imaginaire, à la magie de l’enfance, en s’appuyant sur l’importance de vivre le moment présent. Chaque pièce reflète en quelque sorte ses états d’âme au moment de la création.

«C’est la première fois que je fais de quoi sans vraiment me casser la tête pour savoir à quoi ça va ressembler. Toutes les œuvres ont été créées de la façon dont je me sentais cette journée-là. J’essaie de vivre un peu ma vie comme si c’était en 1998 quand j’avais 8 ans et que j’étais une grande rêveuse. Tout était possible. Il y avait tout le temps des petits projets dans mon imaginaire», raconte l’artiste en entrevue lors du vernissage de l’exposition.

Si on reconnaît son style, il reste que cette nouvelle collection diffère de son travail habituel, considère l’artiste. Des sculptures sans glaçure, aux formes uniques, composées de multiples détails et de beaucoup de fioritures. C’est à la fois organique et élégant.

«C’est une réaction plus émotionnelle à ce qui se passe, au temps qui est en changement qui est quand même difficile.»

«Ça faisait longtemps que je n’avais pas fait de céramique puis quand je fais ma céramique, je pense à tout… c’est très thérapeutique pour moi.»

Elle a exploré à sa façon la technique de la poterie en colombins. Les boudins ornementent les pièces.

Cette exposition est le fruit d’une résidence d’artiste de sept mois au CACD. Avec cette collection, elle a retrouvé le plaisir de la création. Si elle a choisi de ne pas mettre de glaçure, c’est justement pour s’éloigner du stress du résultat et se consacrer entièrement à la pratique de la céramique.

«Ça me stresse la glaçure parce que des fois, ça peut exploser dans le four ou la couleur n’est pas ce que j’aurais voulu. Et en même temps, j’aime les œuvres comme ça de façon naturelle.»

Mode et arts visuels

Ayant étudié d’abord en design de mode, Émilie Grace Lavoie note que cette formation se reflète dans son travail en art visuel. Les détails, l’esthétisme, les œuvres en trois dimensions et même l’aménagement de l’exposition puisent dans certains éléments liés à la mode.

«Il y a plein de liens et j’ai l’impression que peut-être que je ne ferais pas de céramique comme ça et je ne serais pas l’artiste que je suis si je n’avais pas étudié en mode.»

Autour des œuvres sculpturales, elle a suspendu de grandes pièces de textiles aux couleurs vives afin de donner de l’éclat à l’espace pour faire ressortir les œuvres. Elle a voulu créer une ambiance un peu pop.

«Honnêtement, je trouve que la galerie ici est un petit peu difficile comme lieu parce que ce n’est pas une boîte blanche classique. Je me suis vraiment questionnée tout au long de la résidence sur comment j’allais aménager l’espace pour que ce soit une expérience différente.»

Les pièces des sculptures sont interchangeables, lui donnant ainsi plus de liberté si jamais l’exposition venait à voyager et qu’elle souhaitait l’installer différemment. À l’entrée de la galerie, elle a placé un petit tabouret (qui est une de ses œuvres) pour que les gens puissent s’asseoir et prendre le temps de se laisser aller à leurs pensées.

«On n’a pas besoin de comprendre parce que c’est plus abstrait et que c’est une réaction émotionnelle.»

L’exposition est en montre jusqu’au 29 juillet. Émile Grace Lavoie donnera aussi des ateliers cet été dans le cadre des camps artistiques au Musée des beaux-arts Beaverbrook où elle travaille et au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Émile Grace Lavoie a présenté des expositions un peu partout au pays, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Ses œuvres font partie de diverses collections privées et publiques, dont la banque d’art provinciale et le Musées des beaux-arts Beaverbrook.

En 2017, elle a reçu la médaille d’argent aux 8e Jeux de la Francophonie d’Abidjan (Côte d’Ivoire) dans la catégorie Sculpture et Installation, représentant le Canada-Nouveau-Brunswick.