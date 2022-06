Une nouvelle série estivale de spectacles à la Plage Parlee

Les soirées d’été seront animées à la Plage Parlee à Shediac avec une nouvelle série de spectacles mettant en vedette des artistes des Maritimes et d’ailleurs. Une cinquantaine de concerts seront présentés, du 10 juin au 3 septembre, au 2e étage du restaurant Euston Park.

La programmation a été conçue par la gérante d’artiste et propriétaire de Le Grenier Musique, Carol Doucet.

Ce sera une première série de spectacles pour ce restaurant situé à la Plage Parlee. Les propriétaires du Euston Park, Gene et Susan Cormier, avaient l’habitude de louer la grande salle en haut du restaurant à des groupes pour des réceptions privées, mais cette année, ils ont décidé de faire autrement. Ils ont répondu ainsi à l’appel de Carol Doucet qui a invité les entreprises et les municipalités à contribuer à la relance des arts vivants. Selon celle-ci, il n’y a pas tant d’établissements (restaurants et cafés) qui offrent des concerts.

«C’est important que tout le monde donne un coup de pouce. Plus qu’il y en a, plus il y a de chance pour les artistes locaux parce qu’il faut dire que le marché au Nouveau-Brunswick n’est pas énorme alors si on peut avoir différents endroits qui offrent des concerts, même si ce ne sont pas de gros spectacles de festival, au moins ça tient les artistes occupés et ça leur donne un revenu», a expliqué Carol Doucet.

Les propriétaires du Euston Park lui ont donné carte blanche pour élaborer la programmation. L’agente transporte donc ces soirs d’été qu’elle avait organisés dans sa cour arrière en 2021 à la Plage Parlee. À ce jour, la programmation des Soirs d’été Shediac 2022 comprend des musiciens francophones et anglophones des Maritimes, du Québec, du Manitoba, de la France et même de l’Italie avec l’artiste punk rock, Gab De la Vega.

«Comme quand je fais une programmation d’un festival ou autre, j’y vais avec mes coups de coeur. Ce sont des artistes francophones que je connais, des musiciens que je savais qui étaient de passage et qui sont en tournée dans les Maritimes. Pour les anglophones que je côtoie moins, j’en vois souvent en vitrines au ECMA (Conférence de la musique de la côte Est) et à Musique NB.»

L’auteur-compositeur-interprète Dave Carroll de Halifax et les Improbables de Moncton donneront le coup d’envoi à cette série musicale lors de la première fin de semaine, les 10 et 11 juin. Au cours de l’été, plusieurs musiciens et groupes de l’Acadie monteront sur la scène du Euston Park, dont Daniel Léger, La Virée, Émilie Landry, La Patente, Beauséjour et Marty B, mettant ainsi en lumière divers styles musicaux allant du pop au jazz en passant par le folk, le country et le rock.

On présentera, entre autres, le spectacle hommage à Georges Langford (11 août) et ce dernier sera en concert le lendemain. Les Soirs d’été accueilleront également la chanteuse Martine Cabrel, alias Sora, de la France (sœur du légendaire chanteur) et le Winston Band du Québec.

Les spectacles seront présentés les vendredis et samedis les deux premières fins de semaine, pour ensuite ajouter les jeudis et dimanches. La salle peut accueillir 150 personnes et lorsque le temps le permettra, la terrasse sera aussi ouverte (avec vue sur la mer). Ils pourront recevoir jusqu’à 300 personnes.

Michel Mallet, gestionnaire du parc provincial de la plage Parlee, est extrêmement enthousiaste à l’idée de ce projet de partenariat. «Pour nous, ce projet est d’une grande importance et s’inscrit parfaitement dans nos plans de développement de la plage et du parc. […] Il contribuera non seulement à l’épanouissement des artistes, mais leur offrira également un public plus large», a-t-il affirmé par voie de communiqué.

Pour assister aux spectacles, les gens devront se procurer des billets soit sur place ou en visitant le site du Grenier Musique.