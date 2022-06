Charlotte Cardin, Loud et Louis-Jean Cormier en tête d’affiche à Caraquet

Plusieurs artistes au sommet de leur popularité – y compris Charlotte Cardin et Loud – viendront enflammer les scènes de Caraquet au cours des prochains mois.

Le Centre culturel de Caraquet en a fait l’annonce, mardi, en dévoilant sa programmation jusqu’en 2023.

Les festivités débuteront avec la saison estivale, sous la thématique «Un été show», avec des spectacles présentés gratuitement tous les jeudis soir, du 14 juillet au 25 août, sur le site de la Plage Fogley. Le groupe d’adolescents de Moncton Écarlate, la chanteuse country folk Sara Dufour, la chanteuse country Annie Blanchard, le duo montréalais Les Deuxluxes, le groupe de Madawaska La Patente, le groupe acadien BAIE et le multi-instrumentiste montréalais d’origine colombienne Ramon Chicharron seront de la partie.

Le 22 septembre, Louis-Jean Cormier offrira son spectacle «Quand la nuit tombe» au Centre culturel. Ancien chanteur du groupe Karkwa, il a quatre albums à succès à son actif.

La salle de spectacle recevra par la suite, le 30 septembre, la tournée «Aucune promesse» du rappeur Loud, avec en première partie le jeune rappeur québécois Larry Kidd. Loud, qui a remporté quatre Félix, dont Interprète masculin de l’année en 2019, entend continuer sur sa lancée de plus de 120 spectacles à guichets fermés.

Puis, le 7 octobre, le groupe BAIE sera de retour dans la région afin d’y présenter le spectacle-lancement de son premier album. La poétesse-slameuse, autrice et comédienne Innue de Pessamit, Natasha Kanapé-Fontaine, sera de passage le 13 novembre.

La programmation 2022 se conclura en grand au Carrefour de la mer, le 24 novembre, avec le spectacle «Phoenix» de Charlotte Cardin, qui connaît un énorme succès critique et qui amasse des millions d’écoutes sur les plateformes de streaming. Son premier album lui a permis de remporter plusieurs prix au Québec et ailleurs au Canada. Sa première tournée a été présentée à guichets fermés, y compris à New York et à Los Angeles.

La chanteuse torontoise Charlie Houston assurera sa première partie.

La fin de la programmation sera marquée par le spectacle «Grand voyage désorganisé» du Gaspésien Patrice Michaud le 16 mars 2023; le concert de la chanteuse country Guylaine Tanguay «À ma façon» le 24 mars et le one man show «Au pic pis à pelle» de l’humoriste Sam Breton, le 29 avril. Tous ces spectacles seront présentés au Carrefour de la mer.

Les billets de la programmation 2022-2023 seront disponibles dès le 8 juin, mis à part ceux pour Charlotte Cardin qui le seront le 13 juin.