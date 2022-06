L’Acadie perd une grande dame du chant choral, Florine Després

La grande dame du chant choral en Acadie, Florine Després, est décédée, le 3 juin, à l’âge de 108 ans.

Originaire de Cocagne, cette musicienne chevronnée, qu’on appelait Soeur Marie Lucienne à l’époque où elle était en communauté, est la cofondatrice de l’école de musique Notre-Dame-d’Acadie (NDA). Elle a influencé des centaines d’étudiants. Elle a d’abord enseigné la musique au couvent de Saint-Joseph et à Grand-Sault. Ses études lui ont permis de continuer sa carrière au Collège Notre-Dame-d’Acadie où elle a fondé l’école de musique NDA avec une amie religieuse. Elle en a été la directrice pendant plusieurs années. Elle a été professeure de piano en plus de diriger la chorale. Sous sa direction, la chorale a remporté à cinq reprises le trophée Lincoln, emblème canadien de l’excellence en chant choral. Elle a aussi préparé des cahiers de chants pour les élèves des écoles publiques du Nouveau-Brunswick.

Respectée, admirée, reconnue, Mme Després a été, de 1968 jusqu’à sa retraite en 1982, professeure de méthodologie de l’enseignement élémentaire et secondaire à l’Université de Moncton, exerçant un rôle de premier plan dans la formation en éducation musicale des enseignants francophones des provinces maritimes.

En 1981, l’Université de Moncton lui a remis un doctorat honorifique en musique alors qu’en 1984, elle a reçu un doctorat honorifique de Mount Allison University. Puis, en 1990, le ministre français de la Culture l’a élevée au rang de Chevalier au sein de l’Ordre français des arts et des lettres. Ce prix rend hommage aux personnalités qui se sont distinguées dans les domaines artistiques et littéraires et souligne leur contribution à la diffusion de la langue et de la culture françaises. Après avoir pris sa retraite de l’enseignement en 1981, elle est demeurée active comme organiste aux églises Sainte-Bernadette et Notre-Dame-de-la-Paix à Moncton et a continué à donner des cours particuliers en piano.

Les drapeaux des trois campus de l’Université de Moncton seront mis en berne le jeudi 9 juin, jour de ses funérailles.