Théâtre Capitol: 100 ans de diffusion culturelle

Le 6 octobre 1922, le Théâtre Capitol célébrait son ouverture avec la projection du film My old kentucky home accompagné de son orchestre en résidence. Cent ans plus tard, l’établissement culturel du centre-ville de Moncton est toujours bien vivant et offre une nouvelle saison étoffée d’une soixantaine de spectacles dans une diversité de disciplines artistiques.

Louis José Houde, Charlotte Cardin, Patrice Michaud, Baie, Guylaine Tanguay, Louis-Jean Cormier, Marc Hervieux, Serena Ryder, Matt Holubowski et Sam Breton figurent parmi la quarantaine d’artistes d’ici et d’ailleurs qui monteront sur la scène du théâtre centenaire à l’automne 2022 et à l’hiver 2023.

«Le Capitol a connu plusieurs époques dans son histoire. Ç’a toujours été un lieu rassembleur où la communauté se retrouve pour fêter les arts de la scène», a déclaré la directrice générale, Kim Rayworth, dont l’arrière-grand-mère a accompagné au piano des projections de films muets à une certaine époque.

Conçu par l’architecte René-Arthur Fréchet, le Théâtre Capitol a été construit en l’accolant à un des côtés de l’Empress. Les premiers programmes présentés étaient surtout des films, parfois accompagnés de l’orchestre de dix musiciens en résidence au théâtre. Ce n’est qu’en 1923 qu’un premier artiste professionnel s’est produit sur la scène du Capitol.

Le théâtre qui disposait de 1400 sièges a connu plusieurs vocations: spectacles de vaudeville, films muets et parlant et cinéma moderne. Le 26 mars 1926, un incendie a ravagé une partie du Capitol et de l’Empress. Cette tragédie a coûté la vie au pompier volontaire Alexander H. Lindsay (la photo se trouve dans le foyer du théâtre). On dit que sa présence continue encore de veiller sur le théâtre, un peu comme un fantôme bienveillant, souligne Kim Rayworth.

En moins de six mois, le théâtre qui avait conservé ses murs a été reconstruit. Le nombre de sièges est passé de 1400 à 800. Aujourd’hui, la salle compte 780 fauteuils.

Menacé de démolition

Racheté en 1958 par les cinémas Odéon, le Capitol est devenu une salle de cinéma. Or en 1990, la salle qui était dans un grand état de délabrement a été fermée et son avenir était alors incertain. Il a même été question de démolir l’édifice pour en faire un stationnement. Les trois conseils municipaux de la région (Dieppe, Moncton et Riverview) appuyés d’un mouvement citoyen ont jugé qu’il était temps que le Grand Moncton ait un établissement culturel professionnel consacré aux arts de la scène. La ville de Moncton a fait l’acquisition de l’édifice et les trois villes ont participé à un projet de restauration.

Depuis sa réouverture en 1993, plus de 3 millions $ ont été investis dans ses infrastructures.

«Pendant ces 29 ans, les trois municipalités ont maintenu leur fonds d’opération de base pour qu’on puisse bâtir une saison.»

Selon la directrice générale, l’édifice est en très bonne condition malgré son âge avancé. Aujourd’hui, le théâtre qui compte aussi une école des arts de la scène est désigné lieu patrimonial de la ville de Moncton.

Des occasions pour célébrer

Pour marquer son 100e anniversaire, les responsables du théâtre proposent tout au long de la 29e saison au moins quatre activités spéciales, dont la nouvelle création, Pisuwin, du Ballet atlantique Canada, la projection d’un classique du cinéma muet, Dracula, et un grand spectacle prévu pour le 6 octobre.

Kim Rayworth mentionne qu’il s’agit d’une grosse saison pour le théâtre avec un budget de programmation d’au moins 300 000$, et ce, sans compter, la production de leur comédie musicale La mélodie du bonheur qui a été reportée à l’hiver 2023. Elle estime que concevoir la programmation représente chaque fois un beau casse-tête afin d’équilibrer le tout entre les têtes d’affiche et les artistes un peu moins connus.

Certains des musiciens de la programmation seront en tournée, dont Louis-Jean Cormier, Loud, Charlotte Cardin, Patrice Michaud et Sam Breton qui se produiront également ailleurs dans la province, dont à Caraquet.

Le Théâtre Capitol accueille également des artistes de l’international tel que la production française Piaf! Le spectacle avec Nathalie Lermitte, le duo afro-cubain Okan, The Original Wailers de la Grande-Bretagne et le cirque Kalabanté de la Guinée. Musique, chanson, art du cirque, variété, humour, comédie musicale, danse et théâtre seront au rendez-vous. Côté théâtre, le Capitol présentera, entre autres, la pièce Overlap de Céleste Godin, produite par Satellite Théâtre.

M. Rayworth note que le public n’hésite pas à revenir en salle depuis la fin des restrictions sanitaires. Certains spectacles ont affiché complet et les ventes de billet pour les prochaines activités sont très prometteuses. «Ça augure bien.»

D’après celle-ci, l’inflation ne semble pas avoir d’impact sur les ventes pour l’instant. Même si certains cachets d’artistes augmentent, la direction du Capitol tient à maintenir le coût des billets le plus abordables possible, assure Mme Rayworth.

«On ne voulait pas mettre de barrière financière pour que les spectateurs soient au rendez-vous.»

Le dévoilement de la programmation s’est déroulé, mardi soir, devant les membres du Théâtre Capitol. La vente des billets pour les membres débute ce mercredi à 9h et pour le grand public le 13 juin à 9h.