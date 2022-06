Cindy Roy lauréate du Prix littéraire Hackmatack

Cindy Roy collectionne les trophées depuis quelque temps. L’auteure de Féeli Tout, couronnée récemment du Prix de la rivière Petitcodiac, vient de recevoir le Prix littéraire Hackmatack 2022 pour le premier tome de sa nouvelle série de romans jeunesse, Clochat veut ses 9 vies.

Le jury composé de jeunes lecteurs a récompensé l’auteure de Dieppe dans la catégorie des romans français. La cérémonie de remise de prix s’est déroulée de façon virtuelle. C’est la première fois que Cindy Roy reçoit une telle nomination et remporte ce prix.

Lancé en 2020, Clochat veut ses 9 vies: Tout va bien (La Bagnole), illustré par Yohann Morin, s’adresse à un lectorat un peu plus âgé que ceux de la série d’albums Féeli Tout. Ce sont des romans pour les premiers lecteurs de 7 ans et plus.

«Je pense que c’est le meilleur prix à recevoir parce que j’écris pour les jeunes et les juges sont les jeunes. Pour moi, ça compte beaucoup. Il y avait tellement de bons auteurs en nomination. Ce sont tous des auteurs qui écrivent depuis longtemps et aussi de savoir que Dominique Demers l’a déjà reçu, c’est mon auteur fétiche depuis toujours, je trouve ça vraiment touchant», a exprimé celle qui revient tout juste du Salon du livre de l’Île-du-Prince-Édouard.

C’est un prix qui lui donne des ailes, confie-t-elle. «J’ai envie de ressortir tous les textes qui sont dans mes fonds de tiroir.»

L’auteure prolifique publiera à l’automne un cinquième tome des aventures du chat Clochat qui aime bien jouer des tours. Elle envisage de publier dix volumes de cette série.

Des projets pour Féeli Tout

La fée Féeli Tout ne manque pas de projets. En plus de la sortie du 21e album en février 2023, la première saison de la série d’animation sera diffusée à l’automne sur la chaîne TFO. Le projet des Productions Rivard de Winnipeg, a été annoncé il y a deux ans. Cindy Roy a écrit le scénario du dessin animé en compagnie d’une script-éditrice. L’équipe d’animation a travaillé toute l’année à la réalisation de la télésérie. La première saison se déploiera en 21 épisodes de sept minutes qui sont regroupés pour en faire des demi-heures. L’auteure a vu l’ensemble de la série.

«J’ai des frissons et j’ai 5 ans chaque fois que je l’écoute. C’est un vrai dessin animé. Ce que j’imaginais dans ma tête, c’est exactement comme ça que c’est apparu en dessins animés», a-t-elle expliqué.

L’équipe saura d’ici quelques semaines si elle a le feu vert pour une deuxième saison.

«Ce qui m’impressionne, c’est qu’ils investissent des millions de dollars dans quelque chose que j’ai inventé sur le coin de ma table de cuisine. Ça vient me chercher chaque fois.»

Par ailleurs, le jury du Prix Hackmatack, qui est un programme littéraire pour les jeunes du Canada atlantique, a dévoilé la nouvelle liste des finalistes pour l’année 2022-2023.

Le roman Le chien d’or de Québec de la série d’aventures Les Trois Mousquetaires (Bouton d’or Acadie), de Denis M. Boucher, se retrouve parmi les finalistes.