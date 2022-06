Festival Re: Flux 17: l’art de réinventer la musique

Le Festival de musique expérimentale et d’art sonore Re:Flux à Moncton met au défi les créateurs de faire éclater les frontières pour imaginer des œuvres hors normes. Parmi les 16 participants, l’auteur-compositeur-interprète Matt Boudreau a créé un paysage sonore inspiré de la Baie des Chaleurs.

«On choisit des artistes et on leur lance le défi de créer des œuvres sonores ou des paysages sonores qui ne sont pas musicaux. Il n’y a pas de rythme ou de mélodie, de refrain ou de parole. La structure de la chanson est laissée aller», explique la coordonnatrice du festival, Catherine Arseneault.

Pour les musiciens qui ont l’habitude d’écrire dans des formes plus classiques ou commerciales, cela représente un défi. Un peu comme une sculpture sonore, les artistes travaillent le son à partir de l’atmosphère qui les entoure avec différents instruments et outils.

Quand les organisateurs de Re:Flux 17 ont invité Matt Boudreau à participer au festival, l’artiste de Petit-Rocher a accepté sans hésiter. À l’époque où il vivait à Moncton, il suivait de près le festival. Celui qui aime la musique expérimentale a créé une pièce instrumentale intitulée BJ By the sea dans laquelle il a voulu recréer l’esprit et l’ambiance de la Baie des Chaleurs.

Pour y arriver, il a fait une longue promenade à Petit-Rocher pendant laquelle il a récolté des échantillons sonores. Il a enregistré la mer, le bruit de ses pas sur les algues sèches, le service de commandes à l’auto du Tim Horton, les cloches de l’église et ainsi de suite. Une fois dans son studio, il a composé la pièce en intégrant des synthétiseurs et de la guitare électrique. Le résultat est assez étonnant.

«Je trouve que c’est vraiment une belle avenue pour moi à explorer. Je crois même qu’à moment donné ça va peut-être déboucher sur un projet de musique d’ambiance», a indiqué le musicien en entrevue depuis son studio à Petit-Rocher où il travaille à ses projets d’albums personnels et à ceux d’autres groupes.

Son œuvre est exposée dans l’espace audio-vidéo de la Galerie Sans Nom (organisateur du festival) et sur le site web du festival, tout comme celles des deux autres artistes du volet N’importe qui peut jouer de la guitare, dont Maxime Boudreau.

Laura Katherine Perry de Moncton offrira une prestaton au Festival Re:Flux17. Voici un aperçu de son installation. – Gracieuseté

Retour en salle

Après avoir présenté une édition virtuelle en 2021, le festival est de retour en salle. On propose notamment quatre expositions liées à l’art sonore à la Galerie Sans Nom, à la Salle Sans Sous et à l’Atelier d’estampe Imago. Le public peut découvrir, entre autres, la création de Steve Heimbecker, originaire de la Saskatchewan, dans le cadre de la résidence Boite Blanche. Dominik Robichaud, de Moncton, présente Dialogue avec l’inconscient; une oeuvre réalisée à la Salle Sans Sous. La plupart des activités du festival ont lieu au Centre culturel Aberdeen et certaines œuvres sonores sont disponibles en ligne, telle que la liste d’écoute (Musiques d’atelier) de l’artiste émergente Aleya Michaud.

«On demande aux artistes visuels de nous faire une liste de ce qu’ils écoutent quand ils sont en création.»

La salle Bernard-LeBlanc propose une série de prestations les 10 et 11 juin. Le guitariste de jazz Denis Surette (Winterstars) y proposera une œuvre expérimentale en première partie de la prestation de Laura Katherine Perry, artiste en résidence de festival. Jonah Haché, spécialiste des projections et des expérimentations musicales, partagera la scène avec Alex Tibbitts du Québec qui joue de la harpe modifiée dans une prestation intitulée The Bionic Harpist.

Année après année, le Festival lance des appels de dossier à travers le pays et à l’international. Par la suite, la sélection s’effectue par un jury.

«Cette année, c’était un peu différent parce qu’avec la post-pandémie, nous n’étions pas sûrs du plan. Ç’a été comme un mélange. On a été plus local parce qu’on ne voulait pas risquer et voir annuler plein de choses. On espère que l’an prochain on sera de retour à l’appel normal.»

Seul festival du genre au Nouveau-Brunswick, Re:Flux met en relief l’importance du rôle que joue le son dans l’art actuel, estime Catherine Arseneault. Le Festival se déroule jusqu’au 12 juin.