Robin-Joël Cool: entre la musique de cinéma et le folk de Mentana

Jamais Robin-Joël Cool n’a eu le sentiment d’aller aussi loin dans un projet de musique cinématographique. La bande originale du film Arsenault et fils, de Rafaël Ouellet, qu’il signe avec sa compagne de vie, Viviane Audet, et Alexis Martin explore les différentes facettes

de la podorythmie et de la harpe en se permettant de grandes orchestrations.

Acteur, musicien, chanteur et compositeur, Robin-Joël Cool n’a pas eu le temps de s’ennuyer au cours des derniers mois. En plus de jouer dans le film Arsenault et fils pour lequel il a créé la trame sonore (avec ses deux acolytes), il se prépare aussi à lancer un deuxième album avec le groupe Mentana.

Depuis dix ans, le trio a composé plusieurs musiques de film et de séries télévisées, dont celles de la dramatique Le monde de Gabrielle Roy, Les rois mongols, Conséquences et plus récemment le documentaire sur Léopold Foulem de Renée Blanchar.

Au fil des années, le trio a développé une véritable amitié et une famille artistique avec le réalisateur Rafaël Ouellet, natif de Dégelis au Témiscouata. L’artiste acadien précise que le cinéaste est un grand mélomane et il fait beaucoup de place à la musique dans ses réalisations. Le trio composera aussi la trame sonore de sa prochaine série télévisée Double faute qui se déroule dans le domaine du tennis. Ce sera tourné au cours des prochains mois.

Viviane Audet, Robin-Joël Cool et Alexis Martin signent la bande originale du film Arsenault et fils de Rafaël Ouellet qui sortira le 17 juin. – Gracieuseté Robin-Joël Cool, Viviane Audet et Alexis Martin ont créé la bande originale du film Arsenault et fils de Rafaël Ouellet. – Gracieuseté: Marie-Claude Meilleure Le groupe Mentana vient de lancer un premier extrait de leur prochain album Rise from the wreck. — Gracieuseté

Une histoire de chasse

Robin-Joël Cool souligne que le réalisateur tenait à ce que son film sorte du lot, soit ambitieux et que la musique ait une signature particulière.

Arsenault et fils raconte l’histoire d’une bande de chasseurs braconniers au Témiscouata à la frontière du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Maine. La distribution comprend des acteurs québécois (Micheline Lanctôt, Julien Poulin, Karine Vanasse), du Maine et du Nouveau-Brunswick, dont Coco Belliveau et une apparition de Joseph Edgar. Robin-Joël Cool qui incarne l’ami du personnage principal souligne que c’est une œuvre qui porte autant sur la famille que sur la chasse.

«Son premier film Camion c’était aussi une histoire de fratrie. Là c’est un peu les mêmes thématiques, mais complètement revisitées dans une autre approche, mais c’est encore des frères. C’est encore son patelin parce que la plupart de ses films ont été tournés à Dégelis.»

Pour créer la trame sonore, ils se sont inspirés du terroir, de la beauté du rapport à la nature et même un peu de la mythologie. Ils ont travaillé avec Tommy Gauthier, un podorythmiste et violoniste.

«J’ai commencé à voir toutes les possibilités de la podorythmie et je cherchais une façon de rythmer le film, mais de façon originale qui appartient vraiment au Québec et à l’Acadie…»

Viennent se greffer la harpe, un quintette de cuivre, des percussions, des voix trafiquées, des claviers, guitares, piano, orgue. La musique a été enregistrée à quelques endroits, dont le célèbre Studio Piccolo et une église. Ils réinventent littéralement la musique du terroir. Le thème d’ouverture fait un clin d’oeil à leurs influences Americana et après, la musique s’en va un peu ailleurs. Amoureux des mélodies, ils ont cherché à ce que ce ne soit pas juste rythmique, en développant aussi de grands thèmes. On peut reconnaître leur signature.

Ce projet de film a pris dix ans avant d’obtenir le financement et de voir le jour. L’artiste acadien est dans le processus depuis les débuts. Il a même collaboré à l’écriture de certaines versions du scénario avec Rafaël Ouellet.

«Nous avons vraiment eu la chance d’aller loin dans notre proposition pour ce film-là. On a été loin aussi dans l’orchestration pour un film québécois. On s’est payé la traite.»

Neuf pièces, dont une nouvelle version de V’la l’bon vent, interprétée par Viviane Audet et Adèle Trottier-Rivard, composent cet opus. L’album est une œuvre en soi, puisque les pièces sont réunies dans de grandes familles de thèmes et elles ne suivent pas nécessairement la chronologie du film, mentionne le musicien.

«On a eu envie que cet album puisse vivre à côté et le rendre le plus accessible possible et que ce soit plaisant à écouter. Moi j’écoute beaucoup de bandes sonores pour écrire.»

La trame sonore paraîtra en album numérique le 17 juin, en même temps que la sortie du film sur les écrans.

Un nouveau chapitre pour Mentana

Le groupe Mentana entame un nouveau chapitre avec le lancement du premier extrait Rise from the wreck, la pièce-titre de leur deuxième disque, dont la sortie est prévue le 26 août. Erik West Millette, complice de longue date du groupe indie folk de Montréal, s’est joint récemment à la formation qui regroupe aussi Yannick Parent, Viviane Audet et Robin-Joël Cool. Le musicien à la feuille de route impressionnante a joué avec certains des plus grands noms de la chanson, dont Neil Young, Zachary Richard et Marie-Jo Thério. Ce dernier qui possède une expérience de musique de cinéma considérable avait collaboré avec Robin-Joël Cool et Viviane Audet à la création de la bande originale du film Camion de Rafaël Ouellet, couronné d’un prix Jutra. Dans un style folk, Rise from the wreck se veut une ode à la force insoupçonnée que l’on peut avoir lorsque se présentent des épreuves.

«Le thème pour moi a quelque chose de post-pandémique de se relever après un naufrage. La simplicité du texte et la musique représentent bien d’où on arrive.»

Cette première chanson annonce un peu les couleurs du nouvel album, estime Robin Joël Cool. Comme ils sont tous aussi des musiciens de cinéma, ils se sont permis des envolées un peu plus orchestrales, plus ambitieuses, sans pour autant délaisser le folk.

«Tout d’un coup, Mentana a eu comme une nouvelle signature, une nouvelle liberté qu’on s’est donnée. Les prochaines pièces vont être beaucoup plus avec des arrangements un peu plus épiques.»

Le groupe sera aussi l’un des orchestres maison de la prochaine saison de l’émission de variétés L’embarras du choix à Radio-Canada.