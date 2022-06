Fred Pellerin en tournée au Nouveau-Brunswick

L’auteur-compositeur-interprète et conteur, Fred Pellerin, entreprend une tournée au Nouveau-Brunswick qui fera escale dans sept villes de la province, du 11 au 18 juin.

Son spectacle Un village en trois dés qui devait être présenté il y a deux ans et qui a été reporté est très attendu. Quelques représentations, dont celle du 11 juin à la salle Jeanne-de-Valois à Moncton, sont à guichets fermés. Au départ, le spectacle devait avoir lieu au théâtre du Monument-Lefebvre à Memramcook, mais pour des raisons techniques, la direction a décidé de le déplacer dans la salle de spectacle du campus. Estimant que le public de la grande région de Memramcook et Moncton a droit à un spectacle de la même qualité visuelle que tous les autres spectateurs, il est nécessaire de le présenter dans une salle aux installations plus actuelles pour l’installation du système d’éclairages et autres effets spéciaux, a fait savoir la directrice générale Carole Chouinard par voie de communiqué.

Le spectacle de Fred Pellerin est empreint de magie, avec des effets visuels qui permettent de faire le grand voyage avec lui. La salle du Monument-Lefebvre, certes une des plus belles salles en Atlantique, vient avec son lot de défis en plus de toutes ses qualités. Cette salle historique a été construite en 1895. La grandeur de la scène est d’un format plus petit que ce que l’on voit dans des salles plus modernes, a précisé Mme Chouinard.

Il présente son spectacle aussi à Caraquet et Tracadie et il reste des billets pour les représentations de Fredericton, Bathurst, Edmundston ainsi qu’à Kedgwick.