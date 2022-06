Pierre Hébert enchanté à l’idée de revenir en Acadie

Pour rien au monde, Pierre Hébert n’aurait manqué l’occasion de présenter un spectacle au Nouveau-Brunswick. L’humoriste québécois se permet même d’interrompre ses vacances en famille afin de monter sur la scène du Méga show d’humour à Bathurst.

Celui qui s’est fait connaître, entre autres, avec la série télévisée Vrak la vie n’a pas donné de spectacle au Nouveau-Brunswick depuis plusieurs années. C’était à la suite de sa sortie de l’École nationale de l’humour en 2005 dans le cadre du train de l’humour.

«J’avais tellement aimé ça la première fois, c’est sûr que j’ai sauté sur l’occasion», a déclaré en entrevue l’humoriste qui ne donne que deux spectacles cet été.

Après un automne et un hiver particulièrement chargés autant au petit écran qu’à la radio, l’artiste a eu envie de prendre des vacances en famille. C’est d’ailleurs le premier été de congé qu’il se permet depuis longtemps. Père de trois enfants, Pierre Hébert se considère comme un homme de famille. Si parfois, des difficultés peuvent se présenter dans son métier, quand tout va bien à la maison, il est heureux.

«On dirait que c’est comme une espèce de pelure d’oignon, pis moi mon noyau c’est la maison. Si ça va bien à la maison, on dirait que pour le reste tout va bien aller.»

Après une longue tournée d’environ 275 représentations de son plus récent spectacle Le goût du risque, 92 émissions de télévision, en plus de l’animation radio, il est content de revenir chez lui et de profiter des moments avec sa famille.

«Ce sont des moments qui ne reviendront jamais, la vie passe vraiment vite avec eux. Je vais repartir en tournée éventuellement dans peut-être deux ou trois ans, mais pour l’instant, ces moments que j’ai avec mes enfants, je les chéris. C’est important parce que c’est ça qui me rend heureux dans le fond.»

Plusieurs projets

Celui qui déteste la routine navigue entre la scène, la télévision (Les petits tannants et Question de jugement) et la radio. Il estime que chacun des projets l’aide à mieux accomplir son travail.

«On dirait que tout ça pour moi c’est une espèce d’écosystème où chaque élément est en équilibre avec les autres. Et moi, j’aime faire de tout. Je ne serais pas capable de faire seulement de la radio pendant deux ans, ou seulement mon spectacle ou seulement de l’animation. Pour moi, c’est vraiment une richesse précieuse que je vais essayer de garder pendant toute ma carrière.»

À son avis, il est important de prendre des risques dans la vie, peu importe le métier que l’on exerce. Son spectacle Le goût du risque est inspiré un peu de cette philosophie.

«J’étais dans un moment de ma vie où j’étais en train de redevenir pantouflard. Je ne voulais surtout pas montrer ça à mes enfants. Je voulais leur montrer que c’est important de prendre des risques. Prendre un risque, ça ne veut pas dire faire du sport extrême, des fois, ça veut juste dire parler à quelqu’un que normalement tu ne serais pas porter à lui parler ou aller voir une pièce qu’on n’a pas l’impression qu’on va peut-être aimer. J’appelle ça me dépoussiérer, c’est important de le faire, la vie va vite, il faut en profiter plus que jamais.»

Au Méga show à Bathurst qui est une formule gala, il présentera un mélange de matériel de ce spectacle et de numéros inédits. La pandémie l’a inspiré. S’il est avant tout un homme de famille, il admet qu’il a eu beaucoup de temps de qualité avec ses enfants pendant la pandémie, peut-être même un peu trop.

«Je vais pouvoir raconter à quel point j’ai du temps de qualité pour mes enfants pour les 50 prochaines années», exprime-t-il avec le sourire.

De psychologue à humoriste

Pressenti pour entreprendre une carrière de psychologue, Pierre Hébert qui a fait des études dans ce domaine a fait un virage majeur à 21 ans après une peine d’amour.

«J’étais en couple avec une fille qui était en psychologie également. La fille m’a laissé et j’avais l’impression que du jour au lendemain, j’avais tout perdu. Il y a quelqu’un qui m’a suggéré de voir l’envers, au lieu d’avoir tout perdu, maintenant tu es devant une page blanche et qu’est-ce que t’as le goût de faire?»

Il a donc écouté son coeur et son désir profond de faire de la scène. Il s’est inscrit à l’École nationale de l’humour et il a été accepté.

«Dieu merci, ç’a fonctionné du premier coup et on connaît la suite.»

À l’époque, les gens de son entourage ont été très surpris en apprenant qu’il se dirigeait vers une carrière d’humoriste. À l’école, il n’avait pas fait d’improvisation ou d’animation. Il n’était pas du genre à se donner en spectacle, bien qu’il a toujours eu un bon sens de la répartie. Il adore la scène pour sa magie et le sentiment de communion avec les spectateurs.

«Ça va avoir l’air quétaine, mais plus que jamais je trouve ça important de rire et de rire de soi, d’avoir un peu plus de légèreté. Moi de savoir qu’on est plein de monde à se réunir, à rire, à oublier nos problèmes pendant deux heures, pour moi, c’est totalement riche et important.»

Présenté au Centre régional KC Irving à Bathurst le 25 juin, le Méga show d’humour mettra en vedette également JC Surette, Nathan Dimitroff, Jean-François Mercier, Mélanie Couture et le duo féminin Les grandes crues.