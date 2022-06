Salebarbes en vedette au spectacle télévisé de la Fête du Canada

Après avoir annoncé sa participation au grand concert de la Fête nationale du Québec sur les Plaines d’Abraham, le groupe Salebarbes foulera aussi la scène du spectacle télévisé de la Fête du Canada.

De retour en présentiel à Ottawa et à Gatineau, le spectacle animé par Isabelle Racicot et Ali Hassan mettra en vedette neuf artistes, dont le quintette acadien Salebarbes, Ariane Moffatt, Sarahmée, Walk Off The Earth et Charlotte Cardin en direct du Parc des Plaines-LeBreton à Ottawa. Diffusée sur Radio-Canada en soirée, la production voyagera également dans différentes régions du pays.

Les festivités débuteront tôt dans la journée du 1er juillet. La cérémonie du midi permettra de voir en prestations quelques artistes, dont Lisa LeBlanc et Josiane Comeau.