Samuel Daigle travaille soigneusement sur chaque oeuvre créée

Difficile de rendre justice au talent de Samuel Daigle. Le sculpteur et tourneur de bois fabrique à peu près n’importe quoi, et il aime être défié.

Samuel Daigle est natif de Saint-Ignace dans le comté de Kent. Il demeure pour l’instant à Bathurst mais se prépare à déménager à Québec au milieu de l’été.

C’est important de parler de ses origines puisque c’est de là que vient son influence pour l’art. Sa mère était une artiste active surtout en peinture, son grand-père faisait de la menuiserie.

«J’ai commencé là, je traînais dans la shop à mon grand-père quand j’avais cinq-six ans. Je suivais en arrière», raconte-t-il. L’Acadien d’origine a commencé par fabriquer des petites cabanes d’oiseaux.

À l’école secondaire, il avait un professeur en septième année qui a montré ses projets de sculptures à quelques élèves. «C’est là que j’ai commencé à faire un peu de sculpture sur bois», raconte Samuel Daigle.

Plus tard, lorsqu’il était à l’université, au cours d’un voyage aux Îles-de-la-Madeleine, il a découvert le côté artisanal de la sculpture. Il a rencontré des sculpteurs sur pierre. «J’ai ramassé une couple de pierres là», dit-il, et il a ajouté ça à son répertoire. «J’ai comme tout le temps ajouté des techniques différentes pour arriver à aujourd’hui», explique-t-il.

Il s’est acheté un petit tour à bois il y a plus de 20 ans passés, et il a fabriqué des stylos. «J’ai fait des centaines et des centaines de stylos, déclare-t-il. Au fil des années, il s’est toujours demandé ce qu’il pouvait faire de différent.

«J’aime lorsque quelqu’un m’arrive pour me dire qu’il a une idée folle, en se demandant si ça se fait», dit celui qui carbure aux défis.

Sa pièce de bois non utilisée peut parfois traîner longtemps dans son atelier avant de servir comme projet. Le créateur regarde de temps en temps sa pièce de bois en se demandant ce qu’il va faire avec. «Là je jongle un peu et je dors là-dessus.» À un moment donné, comme il dit, le morceau de bois lui parle, et le processus de création se met en branle.

Chaque année, depuis une quinzaine d’années, il se rend aux États-Unis pour participer à un symposium de l’Association américaine de tourneurs de bois. «C’est un regroupement d’environ 2000 participants avec 50-55 démonstrateurs de partout dans le monde.» Ce rendez-vous américain est une excellente source d’inspiration pour l’artiste acadien.

«Je fais un petit peu de tout. J’aime combiner des choses, admet-il. Il aime aussi joindre l’utile à l’agréable. «Souvent je vais faire quelque chose d’utile mais avec une touche artistique, affirme-t-il, que ce soit une table ou un moulin à poivre».

Dans ses premières sculptures, il fabriquait des lampes pour les tables de billard. «Ma maison s’est tellement remplie vite avec toutes sortes d’affaires que je n’avais pas le choix de joindre l’utile à l’artistique parce que je n’avais plus de place chez nous. Si je voulais garder des affaires, il fallait que ce soit utilitaire en même temps», confie-t-il.

Sur le plan personnel, Samuel Daigle a été médecin de profession. Il a étudié à l’Université de Moncton en vue d’obtenir un diplôme en sciences de la santé et s’est rendu à l’Université de Sherbrooke. «J’ai fait mes deux ans de résidence à Moncton et de là j’ai été à Bathurst, vers 2000. J’ai fait ça une vingtaine d’années et j’ai abandonné il y a trois-quatre ans passés. Ça c’est une autre histoire», dit-il.

L’artiste travaille avec n’importe quelle sorte de bois, mais il aime bien l’érable. «Un, parce qu’il y a de l’érable en masse ici, puis c’est un bois qui se tourne bien. Ce qui est intéressant avec l’érable, c’est que le grain peut prendre tellement de formes différentes. C’est une surprise presque chaque fois.»

Il fabrique de tout, des planches à découper, des salières, poivrières, bocks à bière, échiquiers, vases, urnes et bols de toutes les formes et grandeurs. «Là tout de suite, je suis en train de faire des tables à dîner. Je prépare deux tables avec la Baie-des-Chaleurs, la rivière Nepisiguit. Je dessine un peu et je coule de la résine combinée avec du bois», explique l’artiste acadien.

Le sculpteur a même réussi à façonner un globe terrestre. «J’ai fait ça avec du bois et de la résine», raconte celui qui était particulièrement fier de sa réalisation. Il a eu de la difficulté à s’en départir.

De fil en aiguille, pour ne pas dire de tour en tour, l’art est devenue une passion. «Ç’a commencé comme un passe-temps, là si je n’ai pas grand chose d’autre, je peux passer facilement 40 heures par semaine dans la shop», confie-t-il, tout en précisant qu’il n’aime pas se mettre de pression inutilement.

«L’été, j’aime faire du canot et jouer au tennis», confesse-t-il. Bref, lorsqu’il fait beau, il est moins souvent dans son atelier.

«Je ne fais jamais la même affaire. Que ce soit des verres à vin, salières ou poivrières, il y a tout le temps une forme différente, une sorte de bois différent ou des fois j’essaie d’ajouter une petite couche spéciale à chaque morceau», informe l’artiste.