Été musical de Barachois: une 42e saison colorée et diversifiée

L’Été musical de Barachois entame sa 42e saison avec le récital du pianiste canadien de renommée internationale, Charles Richard-Hamelin. Onze concerts aux divers horizons sont prévus à la programmation.

Si depuis deux ans, les directeurs artistiques de la série musicale ont dû ajuster leur programmation en fonction des aléas de la situation sanitaire, l’été 2022 s’annonce chargé avec le retour à la normale. Et c’est tout un retour, mentionne le codirecteur artistique de l’Été musical, Julien LeBlanc, puisqu’il s’agit de leur plus grosse saison à ce jour. Onze concerts, des ateliers, la série des Jeunes artistes, ainsi que l’Académie de l’Été musical qui revient en force avec un corps professoral complet. Une douzaine de jeunes chanteurs de différentes régions du pays, ainsi que trois ou quatre pianistes sont attendus pour cette Académie estivale.

Les amateurs de musique classique du sud-est du Nouveau-Brunswick auront droit à une primeur puisque Charles Richard-Hamelin présentera un tout nouveau programme de concert, le 23 juin, avant de partir en tournée à l’international. Ce dernier devait être à l’été musical en 2020.

«Cette année, c’est lui qui s’est tourné vers nous parce qu’il prépare une tournée de récitals et il avait du nouveau répertoire qu’il avait besoin de présenter avant de partir partout dans le monde. On était très content qu’il nous fasse signe. Ce sera un super début de saison», a

commenté Julien LeBlanc.

Son récital sera présenté à l’église Central United Church où le public pourra l’entendre jouer sur le piano de concert Bösendorfer. Tous les autres concerts auront lieu à l’Église historique de Barachois.

D’après le codirecteur artistique, la 42e saison est sous le signe de la diversité autant dans les répertoires au programme que dans les combinaisons instrumentales.

«Il y en a vraiment pour tous les goûts. C’est important pour nous de donner une voix à plus de personnes possibles donc on essaie vraiment toujours de garder ça en tête quand on choisit les artistes pour présenter de la musique d’un peu partout à travers le monde, de plusieurs cultures et aussi des artistes qui viennent de divers horizons.»

Le programme voyage de la période classique à aujourd’hui en passant par des oeuvres afro-américaines, de compositrices, de Canadiens et d’Acadiens, dont une pièce de Richard Gibson sur un texte Mi’kmaq.

L’Ensemble Nava qui se spécialise en musique traditionnelle classique persane donnera le dernier concert de la saison le 1er septembre. Ce concert sera précédé la veille d’une présentation sur les instruments traditionnels iraniens donnée par le musicologue Mohammad Sahraei.

Les musiciens qui se produisent à l’Été musical sont des Maritimes, du Québec et des États-Unis. Ils accueillent, entre autres, la mezzo-soprano Kristee Haney de New York qui offrira un récital avec Pierre-André Doucet. Le programme prévoit aussi un récital de la jeune soprano du Nouveau-Brunswick, Kirsten Leblanc qui travaille avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. «C’est quelqu’un qui a une très grande voix et qui est promis à une très belle carrière.»

La soprano acadienne Nathalie Paulin (aussi membre du corps professoral de l’Académie) qui n’a pas chanté à l’Été musical depuis quelques années sera de retour à l’Église et elle partagera la scène avec une jeune virtuose originaire de Sackville, la flûtiste Phoebe Robertson. Julien LeBlanc qui sera aussi de ce récital souligne qu’il prépare un beau programme qui comprend notamment une œuvre du compositeur métis Ian Cusson, de Toronto, sur un poème d’Émile Nelligan.

La soprano Nathalie Paulin – Gracieuseté L’Ensemble Nava se spécialise en musique traditionnelle classique persane. – Gracieuseté

Appui à la relève

Avec l’Académie et la série Jeunes artistes, les responsables de l’Été musical veulent encourager et développer le milieu de la musique classique.

«Pour nous, c’est vraiment important de pouvoir créer des occasions pour ces jeunes artistes de se produire sur une scène professionnelle et aussi de leur faire rencontrer des musiciens professionnels à travers l’Académie. Ils ont la chance de travailler avec les maîtres de cet art-là au Canada et de se perfectionner pendant plusieurs jours. Mis à part le côté pédagogique, il y a les échanges qui peuvent être inspirants.»

Le groupe le plus avancé de l’Académie donnera aussi un concert à Charlottetown. Avec la série Jeunes artistes, ils cherchent aussi à diversifier leur auditoire et à construire leur public de demain.

Toute la programmation peut être consultée sur le site web de l’Été musical de Barachois.