L’humoriste John Mulaney à Moncton en novembre

Le comédien et humoriste John Mulaney, lauréat de deux prix Emmy présentera son spectacle From Scratch au Centre Avenir à Moncton le 5 novembre.

La tournée John Mulaney: From Scratch a fait salle comble à travers l’Amérique du Nord, du Madison Square Gardens au Hollywood Bowl, et il continue d’ajouter des spectacles, incluant huit représentations supplémentaires à travers le Canada.

En 2018, John Mulaney a parcouru les États-Unis avec la tournée Kid Gorgeous, qui s’est déroulée à guichets fermés, et qui a ensuite été diffusée sous la forme d’une émission spéciale de stand-up sur Netflix et a remporté le prix Emmy de la meilleure scénarisation dans une émission de variétés.

John Mulaney a été invité à animer Saturday Night Live à cinq reprises. Il a commencé à écrire pour SNL en 2008. Il a écrit, aussi, entre autres, pour la série Big Mouth de Netflix, dans laquelle il prête sa voix au personnage d’Andrew. En décembre 2019, le spécial de variété John Mulaney & The Sack Lunch Bunch, acclamé par la critique et mis en nomination aux Emmys, a fait ses débuts sur Netflix. Il s’est également illustré à Broadway dans le succès Oh, Hello On Broadway.

Les billets pour le spectacle de Moncton seront disponibles pour le grand public à partir du vendredi 17 juin à 10h.