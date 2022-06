Trois nouvelles murales à Caraquet grâce au festival Inspire

La ville de Caraquet accueillera le festival d’art Inspire qui en profitera pour créer trois murales dans la ville.

Le conseil de ville de Caraquet a annoncé, lundi, que la municipalité accueillera l’équipe du festival Inspire, un festival d’art multidisciplinaire connu pour faire le tour des Maritimes et réaliser des murales dans différentes communautés. Ce sera l’occasion pour les artistes de concevoir trois œuvres sur les murs de bâtiments de la ville.

Le festival s’arrêtera à Caraquet du 27 juin au 2 juillet. La ville sera la quatrième sur l’itinéraire du festival, après des passages à Saint-Jean, Woodstock et Edmundston. Par la suite, les artistes iront à Moncton, Charlottetown et Shediac.

Ce sera la première fois que l’équipe s’arrêtera à Caraquet. Lisa Griffin, la présidente du festival, est enthousiaste à contribuer à une localité aussi culturellement importante. «On est honoré d’avoir été invité et de faire partie de cette culture riche à Caraquet. C’est le cœur de la culture acadienne. On va avoir du plaisir.»

Pendant la conception des murales, le festival offrira plusieurs activités artistiques aux citoyens de Caraquet. Il y aura notamment des activités au quai des artistes ainsi qu’une installation interactive. Le festival aidera également la ville à la production du spectacle de la Fête du Canada le 1er juillet.

Pour Lisa Griffin, il est important que les gens sortent lors des grands évènements pour se rassembler. «Au Festival Inspire, nous ne célébrons pas forcément la Fête du Canada. Mais pour chaque évènement que nous avons, nous célébrons notre capacité de nous rassembler ainsi que la richesse de l’art.»

Ce seront des artistes canadiens reconnus internationalement qui s’occuperont de la conception des murales. Il y aura notamment l’artiste torontois BirdO et les montréalais Borrris et SBU One. Le thème pour les œuvres cette année est «Transformation.»

Ce ne seront pas les premières murales qui seront installées à Caraquet. L’artiste Raynald Basque en a créé une, qui représente l’histoire de la ville, sur un côté du bureau touristique de la municipalité.

Créé en 2014, le festival Inspire célèbre l’imagination artistique à travers les provinces de l’Atlantique. En 2021, ils ont voyagé à travers sept communautés du Nouveau-Brunswick lors d’une tournée de huit semaines, devenant le plus long festival du Canada en termes de jours consécutifs.