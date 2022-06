Voir Miscou et mourir dévoile sa programmation

Après trois ans d’attente, la série de spectacles Voir Miscou et mourir rentre au bercail. La chanteuse et responsable de l’événement, Sandra Le Couteur, se dit émue de pouvoir finalement retourner dans le phare de son enfance.

Depuis 2019, les concerts sont présentés à l’église Sainte-Cécile. Cet été, la série de concerts pourra de nouveau être offerte au Phare de Miscou, une salle intime de 86 places. Pour Sandra Le Couteur, rien ne se compare à l’ambiance d’un phare lorsque vient le temps d’offrir des spectacles.

«C’est le visuel, l’odeur particulière, on est comme dans une grosse maison de poupée géante et on retourne à l’enfance, du moins c’est mon cas. Ça sent la mer, et pendant les concerts on entend les vagues et le bruit du ressac…», a exprimé l’artiste.

Bien que quelques spectacles aient été annoncés plus tôt, la saison a été lancée officiellement mardi. Quinze concerts mettant en vedette plus d’une quinzaine d’artistes et leurs musiciens composent la nouvelle saison qui s’étendra du 6 au 31 août. Luc De Larochellière et Andréa Lindsay, Kevin Parent, Wilfred LeBouthillier, Matt Boudreau, Lina Boudreau, Nicolas Basque, Mélanie Haché, Joëlle Rabu, Martine Cabrel, Écarlate, Nancy Breau, Milène Robichaud et Laurent Sivret, ainsi que Sandra Le Couteur sur produiront au Phare de Miscou.

«Quand je vais rentrer pour le premier spectacle, je vais pleurer, c’est sûr», confie la chanteuse de l’île Lamèque.

Joëlle Rabu, de la Colombie-Britannique, donnera le coup d’envoi à la saison, tandis que Kevin Parent clôturera la série de concerts d’été.

Partenaires sur la scène comme dans la vie, Luc De Larochellière et Andréa Lindsay offriront deux concerts exclusifs au Phare de Miscou, dont une soirée VIP.

D’après Sandra Le Couteur, les billets se vendent plutôt bien. Une supplémentaire du spectacle de Kevin Parent a été ajoutée au programme puisque la première représentation affiche déjà complet.

La série Voir Miscou et mourir est née à la suite du Congrès mondial acadien de 2009.

«Nous entamons déjà notre 14e année. Dire que tout ceci est né d’un rêve de faire des spectacles dans le phare de mon enfance. Après son ouverture en 2009, nous avons décidé d’en produire pour le CMA en invitant quelques artistes et la demande fut bien accueillie. Avec la collaboration du comité touristique de Miscou, nous avons décidé de continuer et depuis ça ne cesse de grandir», a ajouté Sandra LeCouteur.