Nathan Dimitroff met un frein à sa carrière d’humoriste

Après le Méga show d’humour à Bathurst, Nathan Dimitroff prendra une pause de la scène. Les dernières

années ont été difficiles sur le plan de la santé mentale, confie celui qui mène une carrière d’humoriste professionnel depuis au moins sept ans.

L’humoriste qui vient de décrocher un emploi au ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture à Fredericton ne tourne pas complètement le dos à l’humour pour autant. C’est plutôt d’une pause et d’un répit dont il a besoin.

«Ça fait une couple d’années que ma santé mentale est parfois fragile. Dans les derniers trois ou quatre ans, c’était plutôt de l’anxiété et des crises de panique», a-t-il raconté en entrevue.

«J’avais beaucoup de choses sur les épaules en plus d’avoir un enfant. C’était beaucoup et il y a tout le temps quelque chose qui en souffre. Ça ne me tente pas de faire souffrir ma famille ni mon stand-up. C’est dur sur le cerveau d’être triste ou brûlé et de divertir les autres», s’est-il confié à l’Acadie Nouvelle.

L’humoriste qui a grandi à Bathurst mène une carrière en français et en anglais. Il était passablement occupé, pouvant donner jusqu’à une centaine de prestations par année dans une diversité d’événements et de salles: bars, soirées à micro ouvert, spectacles collectifs, engagements privés, etc. Or il était souvent l’organisateur de ces spectacles, lui demandant ainsi beaucoup de travail et d’énergie.

«C’est de la pression surtout quand t’organise des shows, tout est sur ton dos. […] S’il y a des humoristes qui te lâchent, il faut trouver un remplaçant ou trouver un autre concept.»

Cette pression a commencé à avoir un effet sur ses relations interpersonnelles et sa santé mentale. Il estime qu’il devait faire un choix entre se trouver un bon emploi satisfaisant ou seulement faire de l’humour. Lorsqu’il a reçu un courriel du gouvernement provincial l’invitant à travailler au sein de l’équipe du Tourisme, il a senti qu’il était dû pour un changement.

«Avant, quand je travaillais quelque part je savais que j’avais un show le soir et je pensais au spectacle le soir.»

Il a fait ses premiers pas en humour autour de 2008. Depuis, il a oeuvré en stand-up sur différentes scènes, dont celle du HubCap, mais aussi à l’écran et pour quelques organismes dont le Festival RIEN qu’il a présidé à ses débuts en 2018.

Pas très payant

Nathan Dimitroff reconnaît que vivre de l’humour au Nouveau-Brunswick n’est pas une sinécure. Les quelques producteurs qui programment des spectacles d’humour veulent de la variété. Et quant aux spectacles à micro ouvert dans les bars, ce n’est pas très payant.

L’artiste qui jusqu’à tout récemment vivait dans le nord de la province, voit mal comment il aurait pu se rendre régulièrement à Moncton pour participer à des soirées à micro ouvert sans perte financière.

«Des fois, ils vont passer le chapeau et tu vas sortir de là avec 10$ ou 15$. Dans le Nord, j’avais une garantie de 50$, plus la vente de billets ou dépendamment. C’était pas si pire, mais on ne paie pas ses factures avec ça.»

Même s’il a réussi à dénicher des choses intéressantes et à diversifier ses activités, il reste que ces événements devenaient lourds à organiser. Quand les spectacles ne se vendent pas bien, ils doivent faire encore plus de promotions.

Lors de la première de son premier spectacle solo complet, à Pointe-à-la-Croix en Gaspésie, la salle était pleine et la réaction a été positive, souligne l’humoriste. Toutefois quand est venu le temps de le présenter dans sa province, le public s’est fait plutôt rare et il n’a pu le faire que trois fois depuis le mois de mars.

«Au Nouveau-Brunswick, c’est du Louis José Houde et les gens ne sont pas prêts à payer 20$ le billet pour voir un gars de la place. Ils se disent qu’ils ne vont pas payer 20$ pour son spectacle parce qu’ils peuvent le voir dans un bar à Tracadie.»

Selon lui, les humoristes qui arrivent à se produire en salle au Nouveau-Brunswick et à les remplir sont ceux qui ont déjà une grande notoriété.

«Il y a certaines salles qui sont prêtes à m’accueillir, mais encore là, c’est moi qui dois organiser et c’est moi qui faut qui pousse.»

Nathan Dimitroff offrira sa dernière prestation lors du Méga show d’humour 2022 au Centre régional KC Irving à Bathurst, le 25 juin.

«Honnêtement, ça me rend un peu émotionnel. Mon premier spectacle c’était pour Marc Basque qui est producteur du Méga show. C’est grâce à lui que je fais de l’humour.»

Pour l’instant, il adore son nouvel emploi qui le satisfait pleinement sur le plan créatif et des défis. Il va prendre un peu de temps pour lui et sa famille. Nathan Dimitroff ajoute qu’il va peut-être revenir à l’humour un jour, mais en étant possiblement un peu moins présent qu’avant.