Une carrière country pour Michel Thériault?

Un peu comme les fameux lapins sur ses toiles, Michel Thériault sort de son tanière pour lancer une nouvelle chanson country De retour en Acadie inspirée des nombreux Acadiens qui décident de revenir dans leur coin de pays.

Depuis la parution de Suivons nos rêves (interprétée avec Lina Boudreau, Monique Poirier et Roland Gauvin) en 2019, l’auteur-compositeur-interprète originaire de Bertrand, établi à Shediac, n’avait pas sorti de nouveau matériel. Celui qui a quitté la scène musicale admet que c’est difficile d’abandonner complètement la création. Cette nouveauté résolument country, lancée sur les radios cette semaine, ne signifie pas nécessairement un retour sur scène pour le chanteur ni de futur album. Du moins, il n’y a rien de prévu dans ce sens cet été.

«J’ai comme sorti de l’industrie musicale, je ne crois pas que je ferai de disque et je ne crois pas que je ferai de spectacle.»

Envisage-t-il de délaisser la pop moutarde pour la musique country? Non pas vraiment. C’est qu’il a quelques chansons country dans ses tiroirs. Suivant le conseil de quelques musiciens et de l’animateur P’tit Cowboy à CJSE, il a décidé d’enregistrer De retour en Acadie.

Michel Thériault admet qu’il ne connaît pas beaucoup la scène country, sa collection de disques de ce style étant plutôt mince. Même s’il n’a pas grandi en écoutant du western, il reste que certaines de ses chansons folk, dont Easy Rose, ne sont pas très loin du country.

«Ce sont des histoires, des chansons simples à trois ou quatre accords.»

Il a composé cette chanson un peu après son retour au Nouveau-Brunswick.

«Ce n’est pas moi dans l’histoire parce que le gars a travaillé à Toronto et aux États-Unis et moi j’ai été juste à Montréal. C’est sûr qu’il y a de moi là-dedans, mais quand je l’ai écrite c’était un petit peu parce que je voyais beaucoup d’Acadiens revenir dans leur patelin, des gens tannés des grosses villes et de Fort McMurray. Comme on dit souvent, on peut sortir l’Acadien de l’Acadie, mais on ne sort pas l’Acadie de l’Acadien.»

De retour en Acadie a été enregistré, entre autres, au studio de John Maher à Riverview qui en est le coréalisateur. Il joue aussi la basse et la batterie. On retrouve aussi sur cet enregistrement, les musiciens Christine Melanson (violon et voix) et Jesse Mea (piano).

Si la chanson circule bien et obtient du succès, il espère attirer le regard de chanteurs country pour peut-être leur fournir des compositions.

Par ailleurs, Michel Thériault continue de peindre et lancera en juillet un premier recueil de plus de 70 textes de ses chansons intitulé Le faiseur de chansons.